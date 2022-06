Moszkva más vevők után fog nézni, vagy a termelés csökkentésével magasan tartja az árakat válaszként az orosz olajra vonatkozó európai szankciókra – írja a CNBC.

Az EU vezetői hétfőn megállapodtak abban, hogy a hatodik szankciócsomag részeként korlátozzák az orosz olaj európai importját Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt.

Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia után, és a második legnagyobb nyersolaj-exportőr Szaúd-Arábia mögött a Nemzetközi Energiaügynökség szerint.

Ami most történik, az megváltoztatja az olaj és földgáz kereskedelmet a jövőben. Az olajárak nem fognak egyhamar csökkenni, és a szankciók következményei még néhány évig érezhetők lesznek

– mondta Hossein Askari, a George Washington Üzleti Egyetem professzora.

Fotó: Cao Yang / Xinhua via AFP

Az, hogy Oroszországnak sikerül-e eladnia a szankciókkal sújtott nyersolajat, és ha igen, akkor mennyit tud értékesíteni belőle, világszerte hatással lesz az olajárakra. Az EU olajimportjának mintegy 36 százaléka Oroszországból származik.

Mihail Uljanov, aki a bécsi székhelyű nemzetközi szervezetekben képviseli Oroszországot, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szavaira reagálva így fogalmazott Twitteren:

Ahogy tegnap helyesen mondta, Oroszország találni fog más importőröket fog.

Moszkvának már van két valószínű vevője a nyersolajra: Kína és India. Ezek az országok eddig is kedvezményesen vásároltak orosz olajat, és iparági szakértők szerint ez a tendencia folytatódni fog.

India hagyományosan kevés nyersolajat importál Oroszországból – évente mindössze 2-5 százalékot –, de az utóbbi hónapokban a vásárlások megugrottak. Márciusban 11 millió hordót vásároltak, ez a szám áprilisban 27 millió, májusban pedig 21 millió volt a Kpler adatai szerint. Tavaly 12 millió hordónyi olajat vettek Oroszországtól. Kína pedig márciustól májusig 14,5 millió hordót vásárolt, ami a Kpler adatai szerint háromszoros növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest.

Oroszország csökkentheti a nyersolajkitermelést is, hogy tompítsa a szankciók élét.

Vasárnap a Lukoil orosz olajvállalat alelnöke, Leonyid Fedun azt mondta, az országnak akár 30 százalékkal is csökkentenie kellene az olajkitermelést, hogy magasabbra nyomja az árakat és elkerülje a hordók diszkont áron történő eladását.

Ha azonban az orosz kitermelés csökken, más szereplők is közbeléphetnek, hogy segítsenek az árak megszelídítésében. A Financial Times csütörtökön meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia kész növelni a nyersolaj kitermelését, ha az Európai Unió szankciói nyomán jelentősen visszaesik az orosz termelés.