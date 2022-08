Kiszáradhat a Rajna, veszélybe kerülhet a kontinens ellátása

Veszélyesen közelít a Rajna vízszintje ahhoz a kritikus ponthoz, ahol már egyáltalán nem tudnák használni a folyót kereskedelmi célokra. Az évtizedek óta nem látott aszály miatt a németországi Kaub községnél – az áruszállítás kulcsfontosságú pontjánál – mindösszesen 47 centiméterre csökkenhet a folyó vízszintje a hétvégére. Egy járhatatlan folyó pedig meggátolhatja az üzemanyag és egyéb áruk szállítását, miközben a kormányok próbálják megakadályozni, hogy az energiaválság recesszióba taszítsa a régiót.

Fotó: YING TANG / AFP

Európa már most is az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe, ahogyan az ukrajnai háború miatt a régió próbál függetlenedni az orosz gáztól. Ráadásul az energiaárak megugrása az inflációt is felgyorsította, az éghajlatváltozás pedig tovább fokozza a kontinens gondjait – írja a Bloomberg.

Luxus lesz a fűtés Németországban? Idén megduplázódtak az árak, és újabb emelés jön októberben.

Jelenleg is csupán 60 centiméter körül mozog a folyó vízszintje, ami miatt már most is csak csökkentett mennyiségű rakományt tudnak szállítani az uszályok Európába. Ráadásul a szárazföldi Európa üzemanyag-ellátását a németországi, csehországi és ausztriai finomítók leállásai is nehezítik. Svájc pedig, amely a Rajnán keresztül importál olajalapú üzemanyagot, stratégiai készleteire kénytelen támaszkodni

„A szénszállítást már most is akadályozza az alacsony vízállás, mert kevesebb hajó áll rendelkezésre, és a használatra kész hajókra is csak kevesebb rakományt tudnak felpakolni. A szállítási költségek így nőnek, ami viszont megnöveli a szénerőművek üzemeltetési költségeit is” – áll a német EnBW energiaszolgáltató közleményében.

Megnőtt pedig az igény a szén iránt, mivel kevesebb orosz gázt kap az ország. A Nemzetközi Valutaalap már a múlt hónapban figyelmeztetett, hogy Németország gazdasági teljesítményének 4,8 százalékát veszítheti el, ha Oroszország teljesen leállítja a földgázszállítást.

A Svájctól az Északi-tengerig közel 1230 kilométeren át kígyózó Rajna létfontosságú a vízi kereskedelem szempontjából, elsősorban fűtőolajat, benzint, szenet és egyéb árukat szállítanak rajta. A német Szövetségi Hidrológiai Intézet júliusi közleménye szerint ha 40 centiméterre csökken a vízszint Kaubnál, az uszályok már nem tudnak járni a folyón.

For some context, barges on inland waterways haul about 5%-10% of German freight, with about 80% of that on the #Rhine, including a third of domestic crude oil, natural gas, and coal shipping.https://t.co/YoL2ZnNtJq pic.twitter.com/wNmFXeUHmu — Activist Post (@ActivistPost) August 2, 2022

A JPMorgan becslései szerint 2018-ban, amikor szintén alacsonyabb volt a vízállás, Németország negyedik negyedéves GDP-növekedése mintegy 0,4 százalékkal esett vissza. Ezúttal a vízi út szükségessége még aktuálisabb, mivel az itt szállított árukkal kompenzálnák a kieső orosz gázt.

Mivel a rajnai közlekedés megszakad, és az olyan alternatívák, mint a vasúti vagy közúti szállítás egyre költségesebbek, Németországnak és Svájcnak meglehetősen nehéz lesz gázolaj- és dízelkészleteket felhalmozni még a hűvösebb idők beköszönte előtt– mondta Josh Folds, a Facts Global Energy tanácsadócég elemzője.

A szállítási költségek már így kikerültek az ellenőrzés alól.

Jelenleg több mint 200 euróba kerül tonnánként az üzemanyagszállítás a svájci Bázelbe a néhány hónappal ezelőtti 25 euróhoz képest. A vállalatok most próbálnak felkészülni a legrosszabbra: az EnBW folyamatosan gyarapítja szénkészletét. A BASF vegyszergyártó speciális uszályokat bérel, amelyek alacsony vízállás mellett is működőképesek. Az Evonik Industries pedig további hajókat és teherautókat bérelt, hogy kompenzálja az uszályok alacsonyabb rakományszintjét. A vegyipari vállalat vezetői most úgy érzik, most sokkal jobban felkészültek, mint 2018-ban.

Mindazonáltal azok, akik a rajnai szállítást inkább a vasúti vagy közúti szállításra cserélnék, még több kihívással néznek szembe. A magas költségek mellett a vasúti közlekedésben tapasztalható munkaerőhiány is nehezíti a dolgukat. A VTG AG és a Hoyer Group – két speciális logisztikai vállalat, amelyek vegyi anyagokat, gázokat, szenet és kőolajtermékeket szállítanak – is bejelentették, hogy teherautóik és vasúti kocsijaik már így is teljes kapacitással üzemelnek.