A Kreml szerint a szankciók továbbra is veszélyeztetik a gázszállításokat

Oroszország szerint továbbra is veszélyben vannak a gázszállítások az Északi Áramlat vezetéken keresztül, miután továbbra is csak egyetlen turbina üzemképes. A vezetéken a szállítások szerdán álltak le karbantartás miatt, és szombat hajnalban indulnak újra a tervek szerint, igaz, az utóbbi időben csupán a kapacitása 20 százalékán üzemelt a létesítmény.

Hat hasonló turbinából csak egy működik.

Fotó: Sascha Steinbach / EPA / MTI

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő pénteken az Oroszország elleni szankciókat vádolta a kimaradás miatt, és arról is beszélt, hogy mivel a hat turbinából csupán egy működik, az egész rendszer megbízhatósága kérdéses. Brüsszel viszont azzal vádolja Moszkvát, hogy fegyverként használja az energiát, amit alátámaszt az is, hogy a szállításokra az Ukrajnán keresztüli vezetékeken is lenne mód.

Kijev a Kanadában ragadt, majd a szankciók alól kivont turbina kapcsán elmondta, hogy az országon keresztül futó vezetékeken is teljesíthetné a Gazprom szerződéses kötelezettségeit, ráadásul mivel a tranzitdíjat már kifizették, ez többletköltséget sem jelentene.

A Gazprom ehelyett vis major helyzetre hivatkozva mérsékelte szállításait, miközben Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy megbízható gázszállító – írja a Reuters.

Mindennek következtében Európa számára különösen nehéz a gáztárolók feltöltése a tél előtt, így több ország is vészhelyzeti intézkedésekre kényszerült, ami lehetővé is tette, hogy a tervezettnél hamarabb elérjék a tárolók október 1-jére tervezett 80 százalékos feltöltését. Azonban ez még mindig nem jelenti a válság megoldását, ugyanis az európai készletek teljes töltöttség mellett sem elegendők a tél végéig.

Szerdán Alekszej Miller Gazrom-vezér arról beszélt, hogy a szankciók miatt a Siemens Energy nem tudja a rendszeres karbantartásokat sem elvégezni a vezetéken. A német cég viszont azt állítja, hogy jelenleg a Gazprom végzi ezeket a tevékenységeket, ám kész segíteni, ha kérés érkezik erre vonatkozólag, különös tekintettel arra, hogy

a karbantartás kivételt képez a szankciók hatálya alól.

Miután az orosz gázóriás júniusban, majd júliusban is csökkentette a szállításokat, az uniós kormányok már arra készülnek, hogy Moszkva teljesen leállíthatja a nyersanyag áramlását. Németország átmeneti LNG-terminálok üzembe helyezésére készül, amíg az állandó terminálok el nem készülnek. A német tárolók már közel 85 százalékig megteltek az európai gázcégeket tömörítő GIE szerdára vonatkozó adatai szerint, miközben az uniós tárolókapacitás is 80 százalék fölötti mértékben megtelt, noha ezt a célt csak október 1-jére tervezték elérni.

Ez részben azért sikerült elérni, mert

a magas gázárak miatt több európai alumínium- és műtrágyagyártó kénytelen volt leállítani a termelést.

Peszkov bejelentésére azután kerül sor, hogy a TTF holland gáztőzsdén az árak a múlt pénteki, megawattóránként 340 euró közeli értékről a héten több mint 100 euróval csökkentek. A most pénteki 204 eurós mélypontról a megawattóránkénti árak ismét felfelé indultak, és délután már ismét 220 euró fölé kúsztak.