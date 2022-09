Az energiaválság miatt a párizsi klímaegyezmény hamarosan csak arra lesz jó, hogy befűtsünk a lapjaival

Dél-Afrika energiaügyi minisztere szerint

a világnak fel kellene ébredni a zöldenergiáról szóló ábrándokból és vissza kellene térniük a fosszilis tüzelőanyagokhoz.

Az országban 2008 óta időszakosan áramellátási problémák vannak, és Gwede Mantashe szerint megújuló energiával nem lehet véget venni a krízisnek – írta meg a Bloomberg.

Fotó: Mujahid Safodien / AFP

Az ásványkincs- és energiaügyi miniszter úgy látja, hogy a nap- és szélerőművek annyira jók, hogy kiegészítsék a szén-, a gáz- és az atomenergia-termelést, de egy ország szükségleteit önmagukban képtelenek biztosítani.

Az, hogy szénről át lehet állni megújuló energiaforrásokra, csak egy mítosz

– mondta Mantashe kedden Pretoriában. Hozzátette, hogy a világ egy része megváltóként tekintett a zöldenergiára, de mint mondta, többek között Németország is fájdalmas leckét kapott ezzel kapcsolatban.

Dél-Afrika villamosenergia-termelésének több mint a 80 százalékát a szénerőművek adják,

de 2008 óta képtelenek teljes mértékben kielégíteni az elavult és rosszul karbantartott üzemek igényeit. A kormány ígéretet tett arra, hogy 2050-re nullára csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását azzal, hogy elkezdik kiépíteni a megújuló energiaforrásokat. Ez a kezdeményezés azonban ellenállásba ütközött, mivel Mantashe és a szénbányászokat képviselő szakszervezetek felszólaltak, mert tartanak a munkahelyek elvesztésétől.

Fotó: Mujahid Safodien / AFP

A párizsi klímamegállapodás első számú ellensége a szén, amely a fosszilis energiahordozók közül a legkárosabb. A megállapodás arról szól, hogy a részt vevő országok vállalják, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a globális felmelegedést 1,5 Celsius-fokra korlátozzák. Ezt a célkitűzést az ENSZ klímakutatói szerint Ausztrália, Dél-Korea és Dél-Afrika akadályozza a leginkább, mivel

ezek az államok termelik népességarányosan a legtöbb szenet.

Ennek ellenére a fosszilis tüzelőanyagoktól, különösen a széntől való elfordulás úgy látszik, álom marad. Az ukrajnai háború kitörése olyan energiaválságot idézett elő, ami a legzöldebb országokat ismét a szénbányák és az atomerőművek felé terelte. Az újra felpörgő széntermelés kápóra jött Dél-Afrikának. Most, hogy újra felerősödött a szén iránti kereslet, a Thungela Resources, Németország legnagyobb erőművi szénszállítója jelezte, hogy

a dél-afrikai szénexport Európa felé a nyolcszorosára nőtt a idei első fél évben a tavalyihoz képest.

Mantashe már közölte, hogy Dél-Afrikának a jelenlegi helyzetben az az érdeke, hogy fokozza a szén- és nukleáris termelőkapacitását. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztésére is oda kell figyelni. Arról is beszélt, hogy 2021-ben a fejlődő államok ígéretet tettek arra, hogy 8,5 milliárd dollárt gyűjtenek össze, hogy Dél-Afrikában finanszírozhassák a zöldátállást. Mantashe szerint ez az összeg nem lesz elég ahhoz, hogy országa maga mögött hagyhassa az áramellátási gondokat.