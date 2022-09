Európa készen áll az orosz gáz nélküli télre – brutális ára lesz a kényszermegoldásnak

A sietősen levadászott LNG-szállítmányok és a nyári készletezés hatására Európa készen áll a télre abban az esetben is, ha az orosz gázszállítások teljesen leállnának az év hátralevő részében – derül ki a BloombergNEF (BNEF) kedden közzétett jelentéséből.

Fotó: Jean-Francois Monier / AFP

Ehhez persze kell, hogy a térség közel 40 százalékkal több LNG-t vásároljon a télen mint tavaly, majd ezután a nyári hónapokban a készletek feltöltése érdekében 14 százalékkal kell többet vásárolni a hajón érkező gázból. Mindez a magas árak miatt csökkenő kereslettel párhuzamosan elegendő lehet akkor is, ha október 1-jétől teljesen leállnak az Oroszországból induló vezetékes szállítások.

Problémát jelenthet az is, hogy a szpot piacon a hosszú távú szerződések által érintett mennyiségnél 90 százalékkal többet kell az energiahordozóból vásárolni, ami árháborúhoz vezethet Ázsiával szemben. Az ellátás biztosítása érdekében valószínűleg az emelkedett árak is tartósak lehetnek, ugyanakkor ez visszafoghatja Európa mellett Kína és a feltörekvő ázsiai gazdaságok fogyasztását is.

A BNEF legvalószínűbb forgatókönyve, amely azzal a feltételezéssel számol, hogy

az időjárás az elmúlt 10 év átlagának megfelelően alakul és Oroszország nem szállít további földgázt Európába, a kontinens a télen mintegy 40 millió tonna LNG-t importálhat a és némiképp többet nyáron a készletek feltöltése érdekében.

Ekkor azonban a szpot piacon Ázsiának csupán 12 millió tonna maradna, igaz, ezen előrejelzés szerint csak 8 millió tonnára lenne szüksége – írja a Bloomberg.

Azonban ha Észak-Ázsiában a tél különösen hideg lesz, az 5,6 millió tonnával növelheti a keresletet, főként Japán miatt. Ha ezt forró nyár követi, akkor az extra ázsiai igény a következő 12 hónapban 6,9 millió tonnára nő, ami még erőteljesebb árversenyt robbanthat ki.

A jelentés az orosz LNG-szállítások növekedését vetíti előre Kínának, ahol ráadásul a kereslet is gyengébb lehet a tavalyi telet jellemzőnél, méghozzá 16 százalékkal. Japánban is várható a fogyasztás mintegy 8 százalékos visszaesése az idei utolsó negyedévben, miután több széntüzelésű erőmű újra üzembe állt a szigetországban, ám Dél-Korea kereslete 10 százalékot nőhet éves alapon.

A kínálat az idei évben azonban csak marginális mértékben nőhet, ráadásul több veszély is leselkedik arra, így a freeporti terminál újraindításának újabb halasztása vagy épp Egyiptom és Nigéria ellátási gondjai.