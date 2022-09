Már a harmadik egymást követő hónapban növekszik a japán ipari termelés, augusztusban a vártnál nagyobb mértékben, 2,7 százalékkal – írja a Reuters.

Fotó: Shutterstock

Ez felülmúlta a júliusi 0,8 százalékos emelkedést és a szakértők 0,2 százalékos előrejelzését is.

A kedvező adatok a feldolgozóiparnak köszönhetők, amely ellenáll a magas energia- és alapanyagáraknak. Ezzel szemben az elektronikai alkatrészek és eszközök termelése 6,3 százalékkal esett vissza. Ez annak a következménye, hogy csökkent a kereslet a laptopok, az okostelefonok és a számítógépek iránt, így a felkelő nap országában kevesebb memóriacsipet gyártanak a vállalatok.

A munkanélküliség 2,6 százalékról 2,5 százalékra csökkent, ami 2020 februárja óta a legalacsonyabb érték. A kiskereskedelmi forgalom 4,1 százalékkal nőtt éves összevetésben, ami rácáfolt a 2,8 százalékos becslésre. A kiskereskedelmi bevételeket a gyógyszerek, a szépségápolási termékek, az üzemanyag, az általános árucikkek, a szövetáru, a ruházati cikkek és kiegészítők nagyobb forgalma segítette.

Fotó: Hiroyuki Ito / Getty Images

A gépjárműgyártás is csökkent, pedig júniusban és júliusban még két számjegyű növekedést produkált. Azonban a Toyota továbbra is a világ vezető autógyártója, globális termelése tovább nőtt, a múlt hónapban 766,7 ezer autót szerelt össze. Ez 44,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi adatot, és majd 10 százalékkal a 700 ezres célkitűzést.

A termelés továbbra is emelkedő tendenciát mutatott, a gyártók stabilan működnek, de fennáll annak a lehetősége, hogy a termelés októberben és decemberben stagnálhat a világgazdaság lassulása miatt

– értékelte az adatokat Mijamae Koja, a befektetésekkel foglakozó SMBC Nikko Securities közgazdásza. A távol-keleti országban az infláció is alacsony, szeptemberben 3 százalék volt, ami ugyan nyolcéves csúcs, de nagyon sok országban örülnének ilyen adatnak. „A megugró árak negatív hatásai miatti aggodalmak ellenére a japán gazdaság várhatóan 2022-ben is növekedni fog, ezt pedig a kiskereskedelem továbbra is támogathatja” – tette hozzá Mijamae.

Tokió a belső keresletet tervezi élénkíteni, ezért az emelkedő árak kompenzálására 15 ezermilliárd jenes (105 milliárd dolláros) csomagot állít össze. „A kormány csomagja a béremelések és a regionális élénkítés előmozdítását célzó lépéseket fog tartalmazni” – nyilatkozta Macuno Hirokazu kabinetfőtitkár egy sajtótájékoztatón.