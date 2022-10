Alternatív források után néz Amerika az OPEC+ döntése nyomán

Az olajtermelés csökkentéséről szóló OPEC-határozat alternatív beszerzési források felkutatására kényszeríti az Egyesült Államokat – közölte Joe Biden amerikai elnök csütörtökön.

Fotó: Shutterstock

Az elnök azelőtt nyilatkozott a kérdésben, mielőtt Pennsylvania államba utazott az IBM beruházásbejelentő eseményére. Az elnök kijelentette, hogy rengeteg alternatíva van, és arra a kérdésre, hogy ezek között szerepel-e a szankciókkal sújtott Venezuela, azt mondta, még nem gondolták át.

Arra nem válaszolt, hogy hova fordulnának az üzemanyagárak emelkedésének megfékezésére, de annyit megjegyzett, hogy az OPEC+ döntésének lehetnek egyéb kihatásai.

A venezuelai szankciók enyhítését szerdán a The Wall Street Journal lebegtette meg. A döntés segítené, hogy az amerikai olajcégek folytathassák az ottani kitermelést. Az értesülés szerint a szankciók enyhítése a Maduro elnökkel és a venezuelai ellenzékkel zajló tárgyalásoktól is függ. Ezt csütörtökön a Fehér Ház is aláhúzta, kifejtve, hogy nem jöhet szóba a szankciós politika enyhítése anélkül, hogy a Maduro-rezsim konstruktív lépéseket tenne. Az Egyesült Államok szankciós politikája változatlan, és a büntetőintézkedéseknek érvényt szerez – közölte az elnöki hivatal Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője.

Az olajkartell bejelentésére az Egyesült Államok szerdán közölte, hogy újabb tízmillió hordó kőolajat szabadít fel novemberben a stratégiai tartalékokból,

hogy mérsékelje az üzemanyagárak várható emelkedését. A kőolaj-kitermelő országok kibővített tanácsa, az OPEC+ szerdán a napi kitermelés kétmillió dolláros csökkentéséről döntött szintén novembertől.

Az OPEC+ döntése kapcsán a Fehér Ház közleményében csalódottságának adott hangot, rövidlátó döntésnek nevezte a kitermelés csökkentését. Karine Jean-Pierre szóvivő újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy az OPEC+ egyértelműen Oroszország mellé állt. A szóvivő azt is hozzátette, hogy ez az eset is emlékeztet arra, hogy az Egyesült Álalmoknak miért fontos csökkentenie függését a külföldi energiaforrásoktól, és a tiszta energia felé fordulnia.

A szaúdi energiaügyi miniszter, Abdulaziz bin-Szalman ugyanakkor határozottan visszautasította a politikai motivációra vonatkozó utalást, és szerdán azt mondta, hogy a csoport a stabil energiapiacok őreként működik.

Az amerikai olaj- és gázipari szövetség közösségi médiában megjelent közleménye szerint a Fehér Háznak egyetlen lehetősége maradt, amitől soha nem lett volna szabad elfordulnia, mégpedig a hazai, amerikai forrásokra alapozott olaj- és gázipar.