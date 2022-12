A japán atomerőművek reneszánszát hozta az energiaválság

Egyre inkább az atomenergiára támaszkodik a globális energiaválságban Japán. A kormány csütörtökön elfogadott irányelve előírja a meglévő reaktorok élettartamának meghosszabbítását az eredetileg megszabott 60 éven túl.

Fotó: Kyodo News / Getty Images

Mindezen túl a szigetország megkezdi következő generációs atomerőművek építését is, amelyekkel hosszabb távon leváltják a jelenleg működőket. A világ harmadik legnagyobb gazdasága így teljes egészében búcsút mondott a 2011 márciusában a fukusimai Daiicsi atomerőműben egy földrengés és szökőár következtében bekövetkezett baleset után érvénybe léptetett atomenergia-felhasználási korlátozásoknak.

A lehetséges legnagyobb mértékben ki kell használnunk az atomenergiát

– mondta a közelmúltban Fumio Kishida miniszterelnök.

Japán, amelynek nincs túl sok nyersanyaga, egyrészt csökkenteni akarja az olaj- és gázimporttól való függőségét, másrészt teljesíteni szeretné az éghajlatvédelmi céljait is. Ehhez a megújuló energiaforrások növelése mellett elengedhetetlenül szükségesnek tekintik az atomenergia igénybevételét is.

Japán 2030-ra a villamos energiájának mintegy 20-22 százalékát atomenergiából, 36-38 százalékát pedig megújuló energiaforrásokból tervezi előállítani.

A fukusimai balesetet követően az ország leállította az összes reaktorát, és sokkal szigorúbb biztonsági előírásokat vezetett be. A mostani intézkedések ezt a kiesett időt adják vissza az erőművek üzemeltetőinek. Így egy-egy reaktor 70 évig is üzemelhet. A leállított 27 reaktorra az üzemeltetők már benyújtották az újraindításhoz szükséges kérelmet. A biztonsági követelményeket 17 teljesítette, ezek közül tízet vissza is kapcsoltak a hálózatra.

Kedden egy bíróság elutasította a mihamai atomerőmű környékén élőknek a biztonsági aggályokra hivatkozó követelését a legidősebb, több mint 40 éves működő reaktor leállítására.