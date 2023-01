Megint nem emeltek kamatot a lengyelek, vége lehet a szigorításnak

A lengyel Monetáris Politikai Tanács januári ülésén úgy döntött, továbbra sem emeli 6,75 százalékos irányadó kamatát. Már a negyedik egymást követő alkalommal szüneteltetik a szigorítást, és ez tulajdonképp úgy értelmezhető, hogy véget is ért – kommentálta a döntést jegyzetében az ING.

Fotó: STR / AFP

Az alapkamatot az infláció emelkedése ellenére is szinten tartják. A drágulés éves rátája elemzők szerint februárban akár a 20 százalékot is elérheti, ám a Tanács jelezte, hogy továbbra is a lazább monetáris környezetet részesíti előnyben, mivel a romló gazdasági feltételek akadályozzák a növekedést.

A jegybank úgy értékelte, hogy a hitelfelvételi költségek jelenlegi szintje elég feszes ahhoz, hogy megakadályozza a fogyasztói árak emelkedését, amit a többletkereslet okozna. A gyenge külgazdasági feltételek és a globális monetáris szigorítás mellett azonban az inflációnak lassulnia kell, mielőtt a kamatot csökkenteni lehet.

Bár a harmadik negyedévben a lengyel gazdaság enyhén erősödött, a negyedikben újra lelassult, főként az ukrajnai orosz invázió következtében fellépő energiaellátási sokkok miatt. Bár a kedvező időjárási körülmények és a magas üzemanyagkészletek jelentősen csökkentik az európai energiaválság intenzitását, a 2022-ben bevezetett „inflációellenes pajzs” miatt az energiaárak erőteljes csökkenésére kicsi az esély Lengyelországban.

Véleményünk szerint 2023-ban nem lesznek meg a lengyelországi kamatcsökkentés feltételei

– írták az ING elemzői.

A jegybank azt is kijelentette, hogy kész beavatkozni a devizapiacon, ha szükségesnek ítéli.