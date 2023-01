Tankokról alkudoznak a NATO-tagországok Ramsteinben

Pénteken a NATO védelmi miniszterei a németországi Ramstein légi támaszponton tartanak rendkívüli találkozót. Az ülés célja, hogy megvitassák az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

Fotó: Michael Probst / AP / MTI

A megbeszélésén Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter arról beszélt, hogy döntő jelentőségű szakasz kezdődött Oroszország Ukrajna elleni háborújában, emiatt még nagyobb erővel kell segíteni az ukránok önvédelmi küzdelmét – írta a BBC.

Abban egyetértenek a felek, hogy támogatni kell Ukrajnát, azonban ennek részleteiben parázs vita alakult ki a felek között. Németország korábban ugyanis kijelentette, hogy csak abban az esetben küldi Kijevnek Leopard tankjait, ha az Amerikai Egyesült Államok is hajlandó támogatni Ukrajnát saját Abrams harckocsijaival.

A NATO-csúcsra videóhíváson keresztül bejelentkezett Volodimir Zelenszkij is. Az ukrán elnök megköszönte az eddigi támadásokat, ugyanakkor további fegyverszállítmányokat kért nyugati szövetségeseitől, ráadásul gyorsan.

Fotó: Michael Probst / AP / MTI

A tárgyalások során Nagy-Britannia arról számolt be, hogy 14 Challenger 2-es harckocsit bocsát Ukrajna rendelkezésére. Ezenfelül 30 AS90-es önjáró löveget, valamint 600 radarirányítású Brimstone rakétát is küldenek Kijevnek – jelentette be Sir Patrick Sanders tábornok.

Németország egyelőre továbbra is tartja magát korábbi kijelentéséhez, amely szerint az amerikai Abrams tankokhoz köti saját Leopardjainak a harctérre küldését.

Washington szerint eddig csupán karbantartási és logisztikai okai voltak annak, hogy nem küldtek Abramseket.

Németország ahhoz is ragaszkodik, hogy minden olyan államnak, amelynek vannak német gyártmányú Leopard tankjai, meg kell kapnia Berlin engedélyével ahhoz, hogy egy másik országba (jelen esetben Ukrajnába) szállítsák őket.