Egyre több kínai tanul csipmérnöknek, a dél-koreaiak továbbra is Kínában gyártanának csipeket

Kína az amerikai szankciók miatt igyekszik fejleszteni a hazai félvezetőgyártást, ennek érdekében egyre több egyetemen indulnak az ágazattal kapcsolatos képzések. Nőnek a kezdő fizetések, valamint a vállalatok és az egyetemek együttműködése is megkezdődött. Közben az is kiderült, hogy a dél-koreai SK Hynix továbbra is Kínában gyártana memóriacsipeket.

2 órája | Szerző: Hornyák Szabolcs

