Az utcán és a parlament falai közt sem csitulnak az indulatok Emmanuel Macron elnök parlamenti szavazás nélkül kihirdetett nyugdíjreformra nyomán.

Fotó: AFP

A tüntetők Párizst a hét vége felé szeméttel borították be és lángra lobbantották az utcáit, míg a parlamentben Macron ellenzéke két irányból is bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene. A tét hatalmas, hiszen a jogszabályok értelmében az indítvány győzelme esetén leváltható az elnök és megvonható a hatalom a kormány kezéből.

A Macron által átnyomott nyugdíjreform sem a lakosság, sem a politikai elit tetszését nem nyerte el.

Azonban szükség van rá, legalábbis a kormány számítási szerint. A szakemberek véleménye ugyanis az, hogy amennyiben a korhatár 64 éves korra emelésére nem kerülne sor, a teljes rendszer összeomolna.

A bizalmatlansági indítványok ugyanakkor egyértelműen kifejezik a francia parlamentben létrejött éles ellentéteket – még úgy is, hogy szinte biztos, hogy elbuknak. Macron pártja ugyanis tavaly elvesztette abszolút többségét a parlament alsóházában, ennek ellenére a kormánybuktatáshoz szükséges sokpárti összefogás minden bizonnyal nem jön létre.

A konzervatív Les Republicains párt már jelezte, hogy nem szavazza meg az indítványt.

Eközben az utcákon sem csitulnak az indulatok, egy nizzai politikus irodáját vandálok megrongálták és további zavargásokkal fenyegető falfirkákat hagytak a helyiségben.

Erőszakkal akarnak nyomást gyakorolni a hétfői szavazatomra. Soha nem engedek a terror új tanítványainak

– mondta az esettel kapcsolatban Eric Ciotti, az érintett honatya.

A francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire szerint sem kerül sor a kormány megbuktatására, de az igazság pillanata ettől függetlenül elérkezik. Véleménye szerint a nyugdíjreform miatt nem éri meg megbuktatni a kormányt, kiemelte: mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a döntéséért.