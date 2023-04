A cseh ellenőrök eddig nem találtak egészségre káros anyagokat az országba bevitt ukrán gabonában, húsban és tojásokban – jelentette ki Zdenek Nekula mezőgazdasági miniszter prágai sajtótájékoztatóján.

Fotó: Shutterstock

Úgy vélte: nincs semmi ok arra, hogy a kormány betiltsa az ukrán gabona és más mezőgazdasági termékek bevitelét Csehországba, ahogy azt Lengyelország, Szlovákia vagy Magyarország tette.

Mint ismert, szerdától hazánk nem lehet célállomása az ukrán gabonának, csak tranzitként mehet át az országon.

A kormány azzal indokolta a lépést, hogy az eredetileg humanitárius céllal létrehozott szolidaritási folyosó nem töltötte be eredeti funkcióját, és az Ukrajnából érkező terményeket nem szállították tovább a harmadik országokba, hanem nálunk ragadtak, ezzel pedig letörték a belpiaci árakat. Szlovákia be is tiltja az egészségkárosító növényvédőszer-tartalma miatt az ukrán gabona feldolgozását és felhasználását, Lengyelország pedig április 15-én behozatali tilalmat rendelt el bizonyos Ukrajnából származó termékekre.

Zdenek Nekula azt mondta, hogy a Csehországba bevitt összes élelmiszert szigorú ellenőrzésnek vetik alá.

Az állami élelmiszer-ellenőrzési hivatal az utóbbi hetekben több mint harminc esetben ellenőrizte az ukrán gabonát, 16 esetben a húskészítményeket és tojásokat.

A szigorú ellenőrzési rendszer a biztosítéka annak, hogy a cseh piacra ne kerüljenek egészségkárosító anyagokat tartalmazó élelmiszerek

– egészítette ki Zdenek Semerád, az állami húsellenőrzési igazgatóság vezetője. Az ukrán mezőgazdasági termékek csehországi behozatala körül az utóbbi időben sok téves információ jelent meg – mutatott rá Nekula. Megismételte korábbi közlését, hogy Csehországba mindössze 4000 tonna ukrán gabonát hoztak be, amely kevesebb mint egytized százaléka a hazai termelésnek.

A minisztertől eltérő véleményt fogalmazott meg Milos Zeman volt államfő.

Amennyiben három visegrádi ország egymástól függetlenül (tiltó) intézkedéseket foganatosított, és amennyiben politikusaikat intelligenseknek tartjuk, nincs semmi ok arra, hogy ne csatlakozzunk kezdeményezésükhöz

– válaszolta Zeman arra a kérdésre, csatlakoznia kellene-e Csehországnak az ukrán gabona behozatalát betiltó országokhoz.

Milos Zeman felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán gabonát a szegény afrikai országok piacára szánták, ehelyett a gazdag európai piacokra került, és sérti a lengyel, a magyar vagy a szlovák mezőgazdasági termelők érdekeit.