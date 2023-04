Volt brüsszeli bürokrata: az EU meggyengült, és azt is tudjuk, miért Az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságának volt helyettes vezetője szerint meggyengültek az Európai Unió világpolitikai pozíciói, és nem is várható gyors fellendülés. Balás Péter sorra vette a kurrens témákat, szólt a hozzánk várt indiai sofőrökről és az ukrán menekültekről is.