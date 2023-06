A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a Pakisztán által javasolt költségvetés továbbra sem megfelelő ahhoz, hogy megkapja a hitelező által ígért támogatást, amely megmenthetné az országot a fizetésképtelenségtől – írta a Financial Times.

A kormány munkáját a közelgő gazdasági válság mellett politikai konfliktusok is nehezítik, miután múlt hónapban letartóztatták Imran Hán volt miniszterelnököt.

Fotó: AFP

Iszlámábád a múlt héten mutatta be a júliusban induló pénzügyi évre vonatkozó, nagyjából 51 milliárd dolláros költségvetését, amelytől azt remélte, hogy meg tudja győzni az IMF-et: indítsa el a hónapok óta visszatartott 7 milliárd dolláros hitelprogramot.

Esther Perez Ruiz, a valutaalap pakisztáni képviselője szerint azonban az adórendszerben továbbra is súlyos hiányosságok vannak, ami teret adhat a visszaéléseknek, és a magát mentőcsomagot is veszélybe sodorhatja.

Az IMF tavaly év vége óta tartja vissza az országnak ígért támogatást, amelynek feltételéül szabta a pakisztáni adórendszer szigorítását. Az egyik legnagyobb problémát ezzel az Ishaq Dar pénzügyminiszter által bemutatott „amnesztia” jelentette, amely lehetővé tenné, hogy a külföldön élő személyek 100 ezer dollárig a jövedelem forrásának feltárása nélkül utalhassanak az országba. A kritikusok szerint az ilyen intézkedések pénzmosáshoz és egyéb visszaélésekhez vezethetnek.

Pakisztánban azonban a pénzügyi és humanitárius válság egyre súlyosabb, miután a devizatartalék 4 milliárd dollár alá csökkent, ami mindössze egyhavi importfedezetére lenne elegendő – az amnesztiával ezeket a tartalékokat próbálták volna meg feltölteni.

Ezzel párhuzamosan az infláció májusban 38 százalékra emelkedett, a jegybank pedig 21 százalékra emelte az alapkamatot, ami a legmagasabb Ázsiában.

Az IMF bejelentése hatalmas csapás Shehbaz Sharif miniszterelnök kormányára, amely direkt az IMF követelményeinek megfelelően próbálta kialakítani a költségvetését, hogy legalább a mentőcsomag első részletét megkaphassa. A költségvetés is kulcsfontosságú volt Iszlámábád számára, hogy az októberben esedékes országos választások előtt helyreállítsa hitelességét a külföldi pénzintézetek előtt.

A szövetségi költségvetés nemcsak irreális feltételezéseken alapult, hanem olyan pályát jelölt ki, amely teljesen ellentétes Pakisztán gazdasági helyzetével és az IMF-fel egyeztetett konszolidációs célokkal

– mondta Sakib Sherani, a Macro Economic Insights iszlámábádi kutatócég vezetője.

Az IMF támogatásának hiányában Pakisztán olyan régi szövetségesekhez fordult, mint Kína és Szaúd-Arábia. A tisztviselők arra számítanak, hogy Peking haladékot ad a 2,3 milliárd dollár értékű, ebben a hónapban esedékes törlesztőrészlet kifizetésére, ami elemzők szerint segítene Iszlámábádnak elkerülni az azonnali fizetésképtelenséget.

Pakisztánnak azonban több mint 20 milliárd dollárra lesz szüksége ahhoz, hogy a következő pénzügyi évben teljesíteni tudja külföldi adósságkötelezettségeit, és sok közgazdász szerint a kormánynak új IMF-hitelt kell kérnie – amelyből az 1980-as évek óta már több mint egy tucat volt –, amikor a jelenlegi csomag a hónap végén lejár.

A kormány munkáját a gazdasági problémák mellett súlyos politikai konfliktusok is nehezítik. Múlt hónapban a hatóságok letartóztatták Imran Hánt, az ország korábbi, népszerű miniszterelnökét, ráadásul vele együtt több ezer támogatóját is őrizetbe vették. A kormány lépése ellen több városban is tüntettek.

A Pakisztánban uralkodó káosz a külföldi vállalatokat is nehéz helyzetbe hozta, és egyre többen döntenek úgy, hogy kimenekítik a vagyonukat és a befektetéseiket az országból.

Szerdán a Shell bejelentette, hogy eladja a helyi egységében, a Shell Pakistanban lévő többségi részesedését, korábban pedig Virgin Atlantic közölte, hogy beszünteti a helyi tevékenységét. Az olajtermelésre támaszkodó Pakisztán számára ezeknek a vállalatoknak az elmenekülése újabb csapás volt, és tovább csökkenti a külföldi hitelezők bizalmát Sharif kormányában.