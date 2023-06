Történelminek nevezte a kínai elnök a hondurasi államfő azon döntését, hogy Tajvannal szakítva a Kínai Népköztársasággal lépett diplomáciai kapcsolatra. Hszi Csin-ping Pekingben tárgyalt hétfőn a hondurasi Xiomara Castróval.

Hszi Csin-ping kínai elnök (balra) és Xiomara Castro hondurasi elnök (jobbra) gyümölcsöző együttműködést remél a két ország közt.

Fotó: AFP

Xiomara Castro az idén márciusban kezdeményezte a diplomáciai viszony létesítését Kínával, és – népes delegáció élén – máris hatnapos látogatást tesz az országban.

Hszi Csin-ping méltatta Castro történelmi döntését arról, hogy több évtized után szakított Tajvannal.

Mint mondta, elkötelezett a baráti kapcsolatok építése és Honduras gazdaságának megsegítése mellett. Azt is megígérte, hogy aktívan népszerűsíteni fogják a hondurasi termékeket a kínai piacon. Hétfőn a kínai vámhivatal be is jelentette, hogy engedélyezték a fehérlábú garnélarák importját.

Pekingben vasárnap ünnepélyes keretek között megnyitották Honduras nagykövetségét, a rendezvényen részt vett mindkét ország külügyminisztere. Csin Kang kínai részről azt hangoztatta, hogy az egy Kína elvhez való ragaszkodás mindkét ország és nép alapvető érdekeit szolgálja. A hétvégén mintegy kétszáz fős üzleti fórumot is tartottak.

Honduras a kilencedik ország, amely Tajvannal szakítva Kínával lépett diplomáciai kapcsolatra azt követően, hogy a függetlenségpárti Caj Jing-ven lett Tajvan elnöke. Tajvant jelenleg 13 állam ismeri el önálló országként, többségükben latin-amerikaiak, illetve a Vatikán. Peking 182 diplomáciai partnere viszont az egy Kína elv értelmében kizárólag a Kínai Népköztársaságot ismeri el függetlenként, Tajvant pedig hivatalosan annak részeként kezeli.