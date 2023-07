Erdogan Zelenszkijnek: Ukrajna érdemes a NATO-tagságra

A két államfő tárgyalása utáni sajtótájékoztatóm Erdogan újságíróknak elmondta, hogy Ankara továbbra is a Törökország és az ENSZ közvetítésével a háborúban álló Ukrajna és Oroszoroszág közt létrejött fekete-tengeri gabonaszállítási egyezség meghosszabbításán dolgozik. Mint hozzátette, a legutóbbi megállapodás július 17-én lejár.

Fotó: AFP

Oroszország úgy viselkedik, mintha az egész Fekete-tenger az ő birtokában volna – mondta Zelenszkij, aki az országát ért orosz támadás óta most először látogatott Törökországba.

A török elnök elmondta azt is, hogy Vlagyimir Putyin a terveknek megfelelően augusztusban látogat Törökországba, amikor is Erdogan reményei szerint a gabonaszállítás kérdése mellett a fogolycsere kérdése is napirendre kerül.