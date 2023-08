A heves zivatarok okozta áradások miatt a Volkswagen (VW) alkatrészhiánnyal küzd. Több hétre bezárja egy kulcsfontosságú portugáliai gyárát a szlovéniai heves áradások miatt – írja a Dnevnik. A kelet-európai országban a közelmúltban lezúdult rengeteg eső súlyosan érintette a KLS Ljubno motoralkatrész-beszállítót, ami megzavarta a termelést.

Alkatrész nélkül nem megy: a német cég támogatja a szlovén beszállítót.

Fotó: Shutterstock

A megszakítást szeptember első felére tervezik, és több hétig tart. A VW azt állítja, hogy együttműködik más beszállítókkal is, hogy „alternatívákat találjanak a normál termelés mielőbbi visszatérésére” az érintett üzemben. Az cég azt is közölte: támogatja a szlovéniai beszállítót, hogy az újraindíthassa a gyártást.

A portugál üzem a német cég szerint az egyik legnagyobb külföldi ipari beruházás Portugáliában. A portugál áruexport mintegy 4 százalékát teszi ki. A VW 2017 óta gyártja ott a T-Roc autómodellt.

A KLS Ljubno vezérigazgatója, Mirko Strasek elmondta a lapnak, hogy a vízkár után igyekeznek mielőbb visszaállítani a termelést, de ehhez még néhány hónapra van szükségük. A vezető abban reménykedik, hogy a termelés egy része már októberben újrakezdődhet, de továbbra sem tudnak minden vásárlót ellátni termékeikkel.

A VW portugál gyára minimum egy hétre tervez bezárni.

Fotó: Shutterstock

A KLS Ljubno az egyik legnagyobb alkatrész-beszállító, termékei az európai autópiac több mint 80 százalékát biztosítják.

Még mindig takarítjuk a gyárat, és egyhamar nem is lesz vége – hangsúlyozta. Először is el kellett takarítani az árvíz által behozott sarat és törmeléket. Most már teljes mértékben a gépekre és a technológiai berendezésekre koncentrálnak, amelyeket fokozatosan próbálnak életre kelteni, de mivel ez mind elektronika és digitalizált gyártás, ezért ezeket az érzékeny eszközöket újakra kell cserélni” – mondta Strasek.

Tegnap a Toyota is leállította a gyártást egy elektronikai hiba miatt, de miután estére helyreállították a rendszert, a vállalat pluszműszakok közbeiktatásával el is kezdte pótolni a kieső termelést.