Hónapokkal a tervezett előtt megteltek az európai gáztárolók

Az Európai Unió elérte a gáztárolók 90 százalékos töltöttségét elváró célját, két és fél hónappal a november 1-jei határidő előtt – derül ki a Gas Infrastructure Europe legfrisseb adataiból.

A tárolók 90 százalékos töltöttségét november elejére elváró döntést az EU még tavaly júniusban hozta meg, hogy felkészüljön a télre. A betárolt földgáz kulcsfontosságú szerepet játszik a kontinens ellátásbiztonsága szempontjából, és akár a téli fogyasztás harmadát is fedezheti. A friss adatok szerint az uniós tárolókban 1024 TWh (93 milliárd köbméter) földgáz található.

Fotó: AFP

Az energiáért felelős uniós biztos, Kadri Simson hangsúlyozta, hogy a cél korai teljesítése aláhúzza azt, hogy az unió felkészült a télre, ami a következő hónapokban tovább stabilizálhatja a piacokat. A biztos szerint az EU energiapiaca sokkal stabilabb most, mint tavaly ilyenkor, jórészt az uniós szintű döntések eredményeként is. Azonban az elmúlt hetek arra is rávilágítottak, hogy a földgáz piaca továbbra is érzékeny.

Az unió számos lépést tett az orosz–ukrán háború árnyékában kibontakozó energiaválság kezelésére, ezek között volt például a tavaly augusztusi, fogyasztáscsökkentést ösztönző döntés is, amelynek eredményeként

2022 augusztusa és idén májusa között 18 százalékot csökkent az európai földgázfogyasztás.

Az Európai Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič pedig felidézte, hogy a közös uniós földgázbeszerzés első két körében mintegy 22,9 milliárd köbmétert sikerült beszerezni a nyersanyagból. A harmadik közös beszerzés pedig szeptember második felében következhet.

Az európai gáztárolók bőséges készletei ellenére az elmúlt hónapban a holland TTF gáztőzsdén több mint harmadával nőtt a földgáz ára, főként azért, mert több ausztrál LNG létesítményben sztrájk következhet, csökkentve a cseppfolyósított nyersanyag kínálatát.