A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve – a közmondást most a hárompárti német koalíció tagjai a saját bőrükön érzik meg. A törvényhozás várhatóan pénteken fogadja el az ország karbonlábnyomának csökkentését célzó törvényt, amely kötelezően szabályozza a német háztartások fűtését. A koalíció rendelkezik a javaslat megszavazásához szükséges többséggel, de félő, hogy a győzelem pirruszi lesz: népszerűségük rekordmélységbe zuhant.

Ezzel párhuzamosan viszont a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland (AfD) kilőtt a közvélemény-kutatásokban, ügyesen használják ki a törvénytervezet által keltett lakossági felháborodást. A német politikai viharoknak önmagukon túlmutató tanulsága is van. Bár elvben, szóban sokan támogatják a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó intézkedéseket, a dolgok bonyolultabbá válnak, amikor az emberek saját életéről, otthonáról, pénztárcájáról van szó.

Mintha nem is egy koalíció lenne

A német kormánykoalícióban a javaslat legfőbb támogatója a zöldpárti Robert Habeck gazdasági miniszter volt. Habeck egykor az ország legnépszerűbb politikusa volt, népszerűsége azonban meredeken zuhant az elmúlt hónapokban. A piacpárti szabaddemokraták (FDP) élesen támadják a zöldpolitikust, tartanak liberális szavazóik elvesztésétől.

Megértem az emberek elégedetlenségét. Habeck minisztériuma folyamatosan olyan törvénytervezetekkel áll elő, amelyek közelebb állnak a Zöldek választási programjához, mint a koalíciós megállapodáshoz. Nehéz észrevenni, hogy a pártok ugyanannak a koalíciónak a tagjai

– mondta Michael Kruse, az FDP energiaügyi szóvivője a Politico című lapnak.

A legnagyobb ellenző persze az ellenzéki AfD. A törvény

gigantikus dimenziókban semmisíti meg a jólétet

– mondta Alice Weidel, a párt elnöke.

Alice Weidel, az AfD elnöke. A második legnépszerűbb német párttá váltak.

A tiszta energiával működő fűtési rendszerek becslések szerint 20 ezer euróval kerülnek többe, mint egy klasszikus gázbojler. Berlin ígéretet tett, hogy a hőszivattyúk telepítésének többletköltségeiből 70 százalékot állami támogatásból fedez, de ezidáig nem történt érdemi előrelépés ezen a téren.

Mindez meg is mutatkozik a közvélemény-kutatásokban. A németek mindössze 19 százaléka elégedett a kormány munkájával, ezzel párhuzamosan viszont

az AfD népszerűsége 15-ről 21 százalékra szaladt fel

a múlt heti felmérések szerint – a második helyen állnak így a német pártok között.

Fűtési matematika

A zöldek ideológiai elkötelezettségét a számok sem támasztják alá. A Frankfurter Allgemeine Zeutung című lap szerint a gázfűtés adott esetben hosszú távon is olcsóbb lehet, mint az új, tiszta technológiák. A törvényjavaslathoz mellékelt számítások szerint egy hőszivattyús bojler 19 115 euróval kerül többe egy egytagú háztartás számára, mint a hagyományos gázfűtés. A tiszta technológiával azonban a német minisztérium becslései szerint 18 év alatt (ennyi az átlagos üzemideje egy szivattyúnak) 21 996 eurót lehet megtakarítani.

A kölni egyetem energiaipari intézete (EWI) a német lap kérésére négy variációt is kiszámolt az energiaárak lehetséges változásai alapján: egy felújított, hőszigetelt, egy fő által lakott házra vonatkozóan. Beleszámolták az állami támogatást is, mégis az jött ki, hogy egy kondenzációs gázkazán olcsóbb az üzemideje alatt, mint egy hőszivattyú.

A számítások során feltételezték, hogy a villamosenergia- és a gázárak 2026-ig a jelenlegi szinteken maradnak, ezt követően azonban emelkednek.

Az elemzés szerint egy új gázfűtési rendszer, a kiépítés költségeit is beleszámolva, kilowattóránként 17,7 centbe kerül. A hőszivattyú esetében kilowattóránként 20,2 cent jön ki, a kedvezményes áramárral számolva ez 19,4 centre csökken. A matek 2027-től változik meg, erre az időpontra teszik, hogy a hőszivattyúk hatékonysága megnő, valamint a gázra rakódó környezetvédelmi terhek, adók is emelkednek.

A kulcskérdés végül is az, hogy milyen energiaárakkal számolunk. A gáz ára a tavaly augusztusi 40 cent per kilowattóráról 10,4 cent közelébe csökkent az újonnan belépő fogyasztók esetén. A villamosenergia ára „csak” megfeleződött: 33,9 cent körül jár. Vagyis

jelenleg gázzal fűteni olcsóbb Németországban, mint árammal.

Ez persze feltűnt az illetékes minisztériumnak is, ezért változtattak a támogatáson. A kormány szerdán döntött arról, hogy a fűtési célú villamos energia esetében 28 centre viszik le az ársapkát a korábbi 40 centről. A kedvezményes villamosenergia-árplafon előfeltétele, hogy a hőszivattyú saját mérőórával rendelkezzen.

Ezekben az esetekben az áramszolgáltatók gyakran nyújtanak kedvezményeket, ugyanakkor fenntartják a jogot a hőszivattyú leállítására, ha a hálózati terhelés túl nagy. Becslések szerint a telepített hőszivattyúk mintegy fele rendelkezik saját mérőórával.

Habeck azzal érvel, hogy a szél- és a napenergia elterjedése a jövőben olcsóbbá teszi az áramot, a szénnel és a gázzal ellentétben ezeket az energiaforrásokat nem kell drágán beszerezni. Johanna Bocklet, az EWI vezetője azonban óva int a túlzott várakozásoktól.

Robert Habeck gazdasági miniszter. A Zöldeknél az elvhűség fontosabb, mint a népszerűség.

Kérdéses, hogy a közeljövőben a megújuló energiaforrások elterjedésével jelentősen csökken-e a villamos energia ára. Amíg az áram előállításához gázt is használnak, a gáz drágulása felhajtja a villamos energia árát. A hálózat bővülésével a hálózati díjak is emelkedni fognak

– mondta. Sokan kritikaként fogalmazzák meg azt is, hogy a teljes költség összehasonlításakor nem veszik figyelembe, hogy a régebbi házakban nem elég egy új fűtési rendszer beszerelése, azt szigetelni is kell, és hatékonyabb, új radiátorokat is be kell szerelni.