Moszkva válaszolt: elkobozzák az uniós vagyont, ha Brüsszel „ellopja” az övéket

Oroszország el fogja kobozni az általa barátságtalannak minősített uniós tagállamok vagyonát, ha az Európai Unió „ellopja” a befagyasztott orosz értékeket, hogy abból finanszírozza Ukrajnát – fogalmazott vasárnap Telegram-csatornáján Vjacseszlav Vologyin, az állami duma elnöke, Vlagyimir Putyinorosz elnök egyik fő szövetségese.

Az orosz állami duma elnöke figyelmeztette az EU-t.

Fotó: AFP



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken jelentette be, hogy dolgoznak egy javaslaton, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó profit egy részét Ukrajna megsegítésére és háború utáni újjáépítésére fordítaná. A lépést támogatták az Európai Tanács ülésén.

Vologyin szerint Moszkva a lépésre olyan módon válaszolna, amely jobban fájna az EU-nak.

„Néhány európai politikus Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az élen ismét arról kezdtek beszélni, hogy ellopják országunk befagyasztott vagyonát, hogy Kijev militarizálását ebből a pénzből folytassák. Egy ilyen döntés szimmetrikus választ igényelbe az Orosz Föderáció részéről. Ebben az esetben sokkal több, barátságtalan ország tulajdonában lévő vagyont fogunk elkobozni, mint amennyi befagyasztott alap van Európában” – idézte a politikust a Reuters.

Von der Leyen szerint a befagyasztott orosz vagyon értéke 211 milliárd euró, és emlékeztetett, hogy az EU már eldöntötte, hogy Oroszországnak kell finanszíroznia Ukrajna újjáépítését. Vologyin szerint az uniós politikusok azért fontolgatják ezt a lépést, hogy „megőrizzék az állásukat, és mert rossz anyagi helyzetbe vezették az országukat”.

Mégsem olyan egyszerű elkobozni kétszázmilliárd eurónyi orosz vagyont A jogi akadályok mellett nagy az esély arra is, hogy Oroszország megtorló intézkedéseket hajtana végre.

Korábban a Világgazdaság írt arról, hogy ismét felerősödött az a vélemény az unió vezetői között, hogy a befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó nyereségekre extraprofitadót kellene kivetni – ezt a bevételt pedig Ukrajna újjáépítésére fordítanák. Az Európai Bizottság minél előbb fel akarja szabadítani az eszközöket, hogy felhasználja azokat az ukránok támogatására, azonban több tagállam is óvatosabban haladna előre, és az Európai Központi Bank (EKB) is ellenezte a javaslatot, amelyre Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke eredetileg még nyáron nyújtott volna be egy tervezetet.

A jogi nyilvántartások alapján jelenleg több mint 40 követelés van folyamatban, amelyek mintegy 200 milliárd rubel – 2,1 milliárd dollár – értékű befagyasztott vagyonra vonatkoznak, amelyeket olyan vállalatok nyújtottak be, mint a Sberbank, a Rosbank és a Pervaya Management.