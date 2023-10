Bár Tunézia egy évvel ezelőtt megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy közel 2 milliárd dolláros támogatásról, a pénzt máig nem kapta meg, miután a kormány nem hajlandó végrehajtani az ehhez szükséges reformokat – írta a Reuters.

Tunézia stabilitása fontos szerepet játszik az Európai Unió felé tartó migránsáradat megfékezésében.

Fotó: AFP

A költségvetési hiány csökkentése, a nagy állami vállalatok reformja vagy a valuta leértékelése, hogy a jegybanknak ne a tartalékait kelljen felhasználnia a dinár támogatására – néhány tétel a tunéziai kormány rengeteg problémája közül, amelyet csak külső segítséggel tudna megoldani. Szerencsére ezt az IMF egy évvel korábban már fel is ajánlotta, egy 1,9 milliárd dolláros hitelprogram keretében.

Ehhez csak egy sor reformot kellett volna elfogadniuk, ami rövid és hosszú távon is stabilizálhatta volna az ország gyengélkedő gazdaságát. Az elmúlt 12 hónapban azonban Kais Saied kabinetje egyre ellenségesebben viselkedik az intézménnyel szemben, javaslataik közül egyet szívleltek meg, a támogatás pedig így tovább várat magára.

A politikai akarat teljes hiányát lehet látni Tunéziában. A reformok hosszú listájához még csak hozzá sem kezdtek, ezek nélkül pedig nem lesz megállapodás, amely kulcsfontosságú lenne az ország túléléséhez

– mondta James Swanston, a londoni Capital Economics vezető közgazdásza. Elemzők szerint az észak-afrikai ország rövid távon IMF-támogatás nélkül is boldogulni tud, ám a következő évek kilátásait illetően sokkal kevésbé bizakodók.

A Világbank a közelmúltban 2,3 százalékról 1,2-re csökkentette Tunézia idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, amit az adósságfinanszírozás problémáival és a három éve tartó aszályt követő nehéz körülményekkel magyaráztak. Ez utóbbi annyira súlyos, hogy a kormánynak nemrég a vezetékes víz árát is meg kellett emelnie, hogy biztosítani tudják az élelmiszer-ellátást.

Rekordhosszú várakozás az IMF-hitelre

A 48 hónapos hitelprogramról szóló tárgyalások azután váltak hevessé, hogy Saied elutasította a támogatások csökkentését és a közszféra bérköltségének mérséklését tartalmazó feltételeket, mondván, hogy a nemzetközi hitelező által előírt „diktátumok” elfogadhatatlanok.

Az egyéves késedelem rekord az IMF történelmében az előzetes megállapodás és annak végleges aláírása között. Ez az időtartam az alacsony és közepes jövedelmű országokban átlagosan 55 nap, és még az olyan országok hosszú várakozását is meghaladja, mint Csád, Zambia és Srí Lanka.

Kais Saied tunéziai elnök szerint az IMF-hitelprogram feltételein keresztül „kizsákmányolnák” az országát.

Fotó: AFP

A kihívások ellenére a megtépázott gazdaság rövid távon az IMF-program nélkül is fennmaradhat. A turizmus fellendülése a legjobb pillanatban adott mozgásteret az országnak, amely a tartalékai felhalmozásával és a költségvetés kiegyenlítésével elkerülheti a válság túlfeszülését.

Emellett Tunézia még júliusban 500 millió dollárnyi friss finanszírozást kapott Szaúd-Arábiától, s az Európai Uniótól is számíthatna egymilliárdos támogatásra – ennek átutalását azonban az IMF-program elindításához kötötték.

A kormánynak sürgősen megoldást kell találnia, mivel októberben egy 500 millió eurós kötvényt kellene visszafizetnie, amit egy februárban lejáró 850 milliós követne.

Elemzők szerint azonban Tunézia geopolitikai és földrajzi jelentőségének köszönhetően számíthat néhány más, nyomás alatt álló ország támogatására is.

Az Észak-Afrikából induló migránsáradat jelentős részben Olaszországban ér partot, ami arra ösztönözte Giorgia Meloni miniszterelnököt, hogy összefogjon a tunéziai kormánnyal – az ország megerősítésével ugyanis biztosítani lehetne a Földközi-tenger másik oldalán is a határvédelmet.

Meloni nemrég személyesen is elutazott Tunéziába, hogy megpróbálja elérni az IMF-mentőcsomag feltételeinek valamilyen szintű elfogadását. A Fitch hitelminősítő is arra számít, hogy a programot hamarosan jóváhagyják, ám a nemzetközi befektetők továbbra is kételkednek abban, hogy vajon az ország még ezzel együtt is képes lenne-e a fizetésképtelenség elkerülésére.

Végső soron Tunéziának teljesítenie kell az IMF-program elvárásait, különben komoly finanszírozási nehézségekbe fog ütközni – ráadásul az előírt reformok a jövőbeli problémáikon is enyhítenének

– mondta Kaan Nazli, a Neuberger Berman vagyonkezelő portfóliómenedzsere.