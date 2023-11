Az Európában irányadó Brent 86, a tengerentúli benchmark West Texas Intermediate olajfajta hordónkénti ára 81 dollár felé közelít, miután az OPEC+ nagyágyúi vasárnap kitermelésük csökkentését lengették be.

Fotó: Maxx-Studio

Az olajpiacok épp csak megnyugodtak az izreli háború kapcsán kitört aggodalmak miatt, a múlt héten 6 százalékkal esett a nyersolaj jegyzése. A szaúdiak és az oroszok további önkéntes kitermeléscsökkentést jelentettek be, és a kereskedők attól is tartanak, hogy az Egyesült Államok további szankciókat vezet be a szintén az olajexportőrök nagyágyúihoz tartozó Iránnal szemben.

Szaúd-Arábia megerősítette, hogy decemberben folytatja kitermelése napi egymillió hordós további önkéntes csökkentését, hogy a napi felhozatalt 9 millió hordó körül tartsa. Moszkva is közölte, hogy december végéig folytatja kitermelése napi 300 ezer hordós visszafogását. Az ING elemzői jegyzetükben úgy vélekedtek, hogy a jövő év első negyedévében többlet lesz az olajpiacon,

ami elég lehet ahhoz, hogy meggyőzzék a szaúdiakat és az oroszokat a csökkentések folytatásáról.

A Brent- és a WTI-kontraktusok a múlt héten zsinórban második hete gyengültek, összességében 6 százalékkal esett az ár. Ennek hátterében az állhat, hogy az USA átfogó diplomáciai offenzívát indított be a közel-keleti térségben annak érdekében, hogy az izraeli háború ne terjedjen tovább.

Elemzői vélemények szerint azonban, ha bármilyen jele lesz annak, hogy a háború tovaterjed, a geopolitikai kockázatok ismét előtérbe kerülnek, és beindulhat a rali az olajpiacokon. Ebbe az irányba mutat az, hogy az izraeli erők bekerítették a Gázai övezetet, a várakozások szerint hamarosan megindulhat a térség elfoglalása. E héten a befektetők a kínai gazdasági adatokra figyelnek (külkereskedelem, hitelezési statisztikák), miután a világ második legnagyobb olajfogyasztója a múlt héten kiábrándító októberi feldolgozóipari adatokat közölt.

Pénteken az amerikai képviselőház elfogadta az iráni olajjal szembeni szankciókat szigorító törvényjavaslatot, amely az Iránból exportált kőolajat feldolgozó külföldi kikötőkre és finomítókra vonatkozó intézkedéseket vezetne be, ha aláírják. A nagy kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy Kína továbbra is importálhat-e iráni olajat, vagy ezzel a szankciók hatálya alá kerül.