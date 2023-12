Bár az gazdasága érezhetően lelassult idén, ez nem látszik az autóeladásokon, ami a közösségen belül közel 17 százalékkal nőtt az idei év első kilenc hónapjában – derül ki az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) által közzétett friss jelentésből. A szervezet 2024-ben az autóeladások további bővülésére számít, igaz, a jelenleginél szerényebb, 2,5 százalékos ütemben az EU-ban.

Az idei évben az unión belül különösen nagyot nőttek az elektromos autók eladásai, 55 százalékkal meghaladva a tavalyi év hasonló időszakában tapasztalt értéket, és ez alatt az idő alatt a piac 14 százalékát szerezték meg. Az év végére azonban már az idei forgalom 14,5 százalékát is az áram hajtotta autók tehetik ki.

Fotó: Sameer Al-Doumy / AFP

A kontinenstől távolabb tekintve a japán és az amerikai autóforgalom is nagyot nőtt szeptember végéig idén, az előbbi közel 18, az utóbbi több mint 15 százalékkal növekedett, miközben Kínában a stagnálás volt a jellemző.

A globális autóeladások az idei első három negyedévben 9 százalékot nőttek.

Az ACEA jelentése a gyártási adatokat is elemzi az eladások mellett, így azt is megtudhatjuk, hogy szeptember végéig több mint 9 millió gépkocsi készült az EU-ban idén, 14 százalékkal több a tavalyinál. A magyarországi autógyártás az idei első kilenc hónapban 10,8 százalékkal, közel 374 ezerre bővült.

Az Egyesült Államokban 11,2 százalékos növekedés után majdnem hatmillió autót gyártottak. Kínában 17,5 millió kocsit gyártottak, ami 4,7 százalékkal több a tavalyinál, míg a Japánban legyártott 5,6 millió jármű éves szinten 185 százalékos növekedés.

Az uniós piacot is veszélyeztető kínai konkurencia ellenére az autókereskedelem terén az EU 70 millió eurós többletet generált az idei év első három negyedévében, ami 4,7 százalékkal magasabb a tavalyinál. A részletesebb adatokból azonban kiderül az is, hogy a félelem nem alaptalan, hiszen a Kínából az Unióba érkező mind darabszámra, mind értékben több mint 50 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest. Kínát Dél-Korea és Japán követi ezen a listán, de a brit és amerikai eredetű import is szárnyalt.

Az autók értékét tekintve a koreai és brit import harmadával, a japán és az amerikai több mint felével nőtt.

Az Európában gyártott autók legnagyobb külpiaca továbbra is az Egyesült Államok, amit Nagy-Britannia követ, míg Kína csak harmadik helyezett ezen a listán, a bővülés mértéke 28,1 százalék, 16 százalék, illetve 18 százalék.