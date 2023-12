Továbbra is hordónként 80 dollár környékén kereskednek a Brent típusú nyersolajjal, a jegyzésárak csütörtökön is felfelé tartanak, miután nincs jele, hogy a vörös-tengeri krízis véget érne.

A húszik éppen támadják a Galaxy Leader teherszállítót



A jemeni húszi csoportok eddig több drón- és rakétatámadást hajtottak végre olajszállító és egyéb kereskedelmi hajók ellen a Vörös-tenger déli részén, s továbbiakat helyeztek kilátásba.

A kérdés, most az, hogyan reagálnak a fokozódó kockázatokra a tengeri szállítmányozással foglalkozó cégek. Az Irán által támogatott fegyveresek akciói a feje tetejére állították a nemzetközi kereskedelmet az Európa és Ázsia közötti legrövidebb hajózási útvonalon (erre halad a világ tengeri áruszállítási forgalmának 15 százaléka).

Alternatív útvonalakat keresnek a globális nagyvállalatok

A Reuters csütörtöki körképében több nagyvállalatot is megszólaltatott. A BASF német vegyipari nagyvállalat egyelőre nem tapasztalt fennakadásokat a nyersanyagellátásban vagy a termékei forgalmazásában, de szorosan figyelik a helyzetet, és ha kell, reagálnak. A brit BP olajvállalatnak viszont lépnie kellett, és már december 18-án bejelentette, hogy ideiglenesen szünetelteti a nyersolajtranzitot a Vörös-tengeren, ugyanígy döntött a norvég Equinor olajcég is.

Szintén átirányíttatta a tengeren lévő szállítmányai nagy részét a francia Danone, a tranzitidő jelentősen megnőtt. A szóvivőjük azt nyilatkozta a hírügynökségnek, hogy ha a krízis nem rendeződik két-három hónapon belül, életbe léptetik a kárrendezési tervüket, amelynek alapján, ahol csak lehet, alternatív szállítási útvonalakra térnek át.

A svéd Electrolux létrehozott egy munkacsoportot, amely alternatív útvonalakat igyekszik találni, de egyelőre csak korlátozott fennakadásokat tapasztalnak.

Az IKEA már 19-én közleményt adott ki arról, hogy késésekre kell készülniük, egyes termékeikből átmenetileg lehet hiány. A svéd lakberendezési áruház az ázsiai gyárakban elkészült termékeit a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán szállíttatja Európába. Nekik sincsenek saját konténerhajóik, szállítmányozó partnereik hozzák a termékeket Európába.

A Lidl International nincs rászorulva szerződéses partnerekre, leánycégük, a Tailwind Shipping Lines szállítja a diszkonthálózat számára a nem élelmiszer termékeket (és harmadik félnek egyéb árukat), ők már bejelentették, a Jóreménység-fok felé kerülnek.

Érintett a problémában a svéd autógyártó Volvo is, de egyelőre nem látják veszélyben a gyártási és értékesítési tervszámaik teljesülését.

Sok áru útja forog kockán

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy a krízis gyorsan megoldódna. Szerdán az Irán által támogatott jemeni csoport figyelmeztette Washingtont, hogy kész megtorolni, ha az Egyesült Államok katonai támadást indítana a bázisaik ellen. Ez egy húszi vezető szerint ez azt jelenti, hogy rakétákkal és drónokkal vehetnek célba amerikai hadihajókat a térségben.

A szállítmányozó cégek felértékelődnek a tőzsdén

A svájci Kuehne+Nagel logisztikai óriáscég adatai szerint is már több mint száz konténerhajó tart Afrika déli csücske felé. Az MSC Mediterranean Shipping, a világ legnagyobb konténerhajózási vállalatának, valamint a Moller-Maersk A/S hajóinak is a Szuezi-csatornán való szokásos áthaladás helyett Dél-Afrikát kell megkerülniük, ami több ezer mérföldnyi plusszal jár.

A mérleg másik nyelve viszont az, hogy a szállítmányozó cégek piaci értéke nőtt a húszi támadások hatására, december 12-től mostanáig 22 milliárd dollárral emelkedett a részvénypiaci kapitalizáció. A Solactive Global Shipping Indexbe tartozó szállítmányozó cégek piaci kapitalizációja szerdán már 190 milliárd dolláron állt. A magyarázat erre az, hogy a dél-afrikai kerülő út miatt kevesebb a szállítmányozócégek szabadon elérhető konténerhajója, ezáltal a fuvarköltségek emelkedésével kell számolni.