A vörös-tengeri válság még néhány hónapig tarthat, ugyanakkor az események annyira kiszámíthatatlanok, hogy akár még jobban is elhúzódhat – jelentette ki a Maersk tengeri fuvarozó vállalat vezérigazgatója, Vincent Clerc. Hozzátette: a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő Báb el-Mandeb tengerszoros a globális ellátási láncok egyik legfontosabb ütőere, az események az ellátási láncok megszakadásával fenyegetnek.

Üzletemberek és politikusok hada gyűlt össze a svájci településen.

Az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók az elmúlt hetekben sokszor megtámadták a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat. Erre válaszul a világ legnagyobb tengeri fuvarozói bejelentették, hogy átmenetileg elkerülik a Szuezi-csatornát, azonban a hosszabb szállítási idő megzavarja az ellátási láncokat. A válság miatt a Magyar Suzuki esztergomi gyárában január 15–21. között leáll a termelés, de a Tesla is hasonlóan járt el.

Zelenszkij még több szankciók akar

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szigorúbb, az atomipart is érintő szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben és Kijev béketervét népszerűsítette Davosban. Az terv teljes orosz kivonulást követel minden ukrán területről, beleértve a Krímet is, továbbá jóvátétel fizetését és a hadifoglyok cseréjét. Ukrajna elképzelései között szerepel a gabonaexport nemzetközi biztosítása is.

Azonban az elemzők és még a javaslatot támogató politikusok is úgy vélik, hogy a követelések jelenleg irreálisak, miután a nyáron indult ukrán ellentámadás kudarcba fulladt, keleti szomszédunk pedig védekezésre kényszerül az orosz hadsereggel szemben, és területeket veszít. Zelenszkij a üzletemberekből álló hallgatóságnak azt mondta, hogy Ukrajnának szüksége van a befektetőkre az ország újjáépítéséhez.

Az olívazöld nadrágba és fekete pulóverbe öltözött politikus szerint Oroszország világszerte káoszt és instabilitást okoz, az államfő pedig kijelentette, hogy Kijev legyőzheti Moszkvát. Az elmúlt években Zelenszkij videón keresztül beszélt Davosban, a személyes megjelenése azt az aggodalmat tükrözi, hogy a Nyugat belefáradt a háborúba, és jövőben jóval kevésbé támogatják az országot.

A legnagyobb amerikai bank elnöke is megszólalt

A JPMorgan rendelkezik elég tőkével ahhoz, hogy a gazdasági környezettől függetlenül folytassa a növekedést, ezért idén bővítik a létszámot – mondta a legnagyobb amerikai pénzintézet elnöke, Daniel Pinto a Bloombergnek adott interjújában Davosban. Pinto megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy a JPMorgan kiemelkedően nyereséges évet zárt tavaly, és az előrejelzése szerint a lendület idén tovább folytatódik.

A közelmúltban tartott eredménybeszámolók során számos bankigazgató azt nyilatkozta, hogy az üzletkötés fellendülésére számítanak idén, azonban a JPMorgan riválisai ennek ellenére is folytatják a leépítéseket. A Citigroup a múlt héten közölte, hogy 20 ezer állást szüntet meg, amivel 2,5 milliárd dollárt takaríthat meg. A Goldman Sachs létszáma 2023 folyamán 7 százalékkal csökkent, és nem terveznek idén munkaerő-felvételt.

Mi a davosi fórum?

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) egy svájci nonprofit alapítvány és független nemzetközi szervezet, amely a világ helyzetének javítása mellett kötelezte el magát. Székhelye a Genf melletti Cologny, legismertebb rendezvénye az évente megszervezett davosi találkozó, amelyen a világ politikai, társadalmi és gazdasági vezetői gyűlnek össze,

hogy megvitassák a legégetőbb globális kérdéseket.

A tanácskozás története 1971-ig nyúlik vissza, amikor Klaus Schwab német közgazdász csaknem ötszáz nyugat-európai vállalatvezetőt hívott meg a davos-klostersi üdülőhelyen általa szervezett Európai Vállalatirányítási Szimpóziumra, hogy az amerikai multinacionális vállalatok terjeszkedése miatt aggódó menedzserekkel megismertesse az amerikai vállalatvezetési módszereket.

A tanácskozást 1987-től Világgazdasági Fórum néven rendezték meg, két évvel később pedig már a résztvevők több mint fele Európán kívüli országból érkezett. Az éves találkozók számos fontos nemzetközi kezdeményezés kiindulópontjává váltak, sőt politikai konfliktusok megoldásában is szerepet játszottak, történelmi események helyszínéül szolgáltak.

A Világgazdasági Fórum éves találkozóit Davosban tartják, ez alól csak 2002 volt kivétel, amikor az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadások után a szolidaritás kifejezéseként a tanácskozás helyszíne New York volt. Idén január 15–19. között rendezik meg az 54. davosi Világgazdasági Fórumot, amelynek mottója: A bizalom újjáépítése.