Amerika legyőzte Katart és Ausztráliát: a világ legnagyobb LNG-exportőrévé vált Tavaly az Egyesült Államok 91,2 millió tonna (nagyjából 124 milliárd köbméter) LNG-t exportált a Bloomberg adatai szerint, miután a freeporti terminál ismét működött. Katar mindeközben 2016 óta először csökkentette exportját 1,9 százalékkal, ám ez is elég volt ahhoz, hogy az Egyesült Államok mellett Ausztrália is megelőzze a közel-keleti országot. Idén is nagyot nőhet az amerikai exportkapacitás, de Katar is gőzerővel dolgozik az LNG-kivitel felpörgetésén.