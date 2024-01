A briteket is elérte a vállalati csődhullám, 25 ezer cég ment tönkre tavaly A magas kamatok, a megugró infláció és az emelkedő energiaárak nyomán több mint 25 ezer brit cég dőlt be a tavaly. Az elemzők azonban optimisták: a brit jegybank minden bizonnyal még az idén elkezdeni csökkenteni az alapkamatot, így fellegezhetnek majd a cégek is.