Akkor is bajban lennénk, ha alig nőne a hőmérséklet – de az idei volt minden idők legmelegebb februárja

Rettenetes lemaradásban vagyunk a klímaváltozás kezelésében és a hatásokra való felkészülésben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentése szerint. Akkor is bajban lennénk ugyanis, ha sikerülne tartani a Párizsi klímamegállapodásba írt legfeljebb 1,5 Celsius-fokos emelkedést – erre az idei volt minden idők legmelegebb februárja, amikor négy egymásutáni napon is több mint 2 fokkal volt melegebb a tervezetnél. Az Európai Bizottságnak van ugyan terve a reakcióra, ám a szakvélemény szerint ez nemcsak kevés, de el is késtek vele.

2024.03.30. 13:51 | Szerző: Szűcs András