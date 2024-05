Kínai autók inváziója: Európa is elesik, csak idő kérdése

A múlt század nyolcvanas éveiben a nagy nyugati és japán autógyártók könnyedén bevették a kínai piacot, vegyes vállalataik millió szám ontották az autókat a piacra, miközben a helyiek csak figyeltek. És szorgalmasan tanultak, ellesték az iparág szinte minden csínját-bínját. A kínai autók inváziója immár Európát fenyegeti.

A kínai autók inváziója elérte az európai partokat, a BYD első saját autószállítóját már hadrendbe állították / Fotó: AFP

Mára a helyzet gyökeresen megváltozott, a semmiből jött és jól felépített magántársaságok, mint a BYD, a Geely, a Nio, a Chery és a Great Wall Motor és az állami hátszelet élvező nagy kínai kvartett, amelyet

a SAIC Motor,

a FAW csoport,

a Dongfeng Motor Corporation

és a Changan Automobile

képvisel a márkáival, mára megfordította az irányt, s ennek nagyon nem örülnek sem Amerikában, sem Európában, ahol saját autóiparukra jelent veszélyt a kínaiak nyomulása.

Versenytorzító kínai támogatások

A fő kérdés az, hogyan védekezzenek, hogyan reagáljanak a váratlanul támadt heves versenyre, amelyben az erőviszonyok korántsem kiegyenlítettek, mivel a kínai állam hathatós anyagi támogatását élvező kínai gyártók felé billen a mérleg nyelve. A minőségi különbségek lassan eltűnnek a keleti és a nyugati autók között, innentől minden az árról és a marketingről szól.

A Reuters újságírói tizennyolc, az iparágat és a kínaiak gondolkodásmódját egyaránt ismerő szereplővel készítettek interjút a témában.

A konklúzió, hogy a kínaiak térnyerését legfeljebb lassítani lehet, megakadályozni már nem.

És erről leginkább az ellustuló hagyományos gyártók és folyamatot vámok kiszabásával átmenetileg talán orvosolni tudó nagypolitika tehet. A kínai elektromosjármű-gyártók már évek óta tanulmányozzák az európai piaci körülményeket, a vásárlói attitűdöt, szokásokat, s nem sajnálják a pénzt iparági veteránok, szakértők szerződtetésére, a kiskereskedelmi kapcsolatok kiépítéséről már nem is beszélve.

A BYD és a Chery gyártást is hoz Európába, előbbi Szegeden, utóbbi Spanyolországban, Barcelonában próbálkozik. A Chery kinőtte a kínai piacot, egyszerűbb külföldön vevőt találnia az autóira, mint odahaza az árcédulákat vagdosva viaskodnia a konkurenseivel. A cég tavaly 937 ezer járművet exportált világszerte.

Katalóniába visz gyártást a Chery-leány Omoda. Pere Aragones tartományi elnök az áprilisi bejelentésen / Fotó: AFP

A kínai márkák ismertsége még meglehetősen alacsony, erre vezethető vissza, hogy az európai újautó-értékesítési statisztikában egyedül a SAIC képviselteti magát, a cég 11 004 autót értékesített áprilisban az EU területén, ezzel az első négy hónap statisztikája 45 498 darabosra nőtt, ami megsüvegelendő, hiszen a Jeep, a Mazda és a Cupra eladásai is ebbe a kategóriába esnek.

A SAIC hódítását megkönnyítette, hogy – a Magyarországon is kapható – brit MG márka felvásárlásával olyan brandhez jutott, melyet már nem kellett megismertetni az európai vásárlókkal. A SAIC áprilisban már 1,2 százalékos piaci részesedéssel bírt, szemben az egy évvel korábbi egy százalékkal.

Marketing szempontból a Lotus-tulajdonos Geely is előnyt élvez, de ő inkább a Volvo-vonalon tör előre, hiszen a svéd márka is a portfóliójához tartozik, ahogy a feltörekvő Polestar is.

A marketingre még rá kell gyúrni

A marketinget nagyon erőltetik, a közösségi médiában lépten-nyomon találkozni lehet a kínai autókkal. Szakértők szerint olyan ez, mint a Temu kínai internetes kiskereskedő cég nyomulása: pár éve a kutya se tudott a létezésükről, ma meg nincs olyan ingyenes alkalmazás az okostelefonon, amelyen előbb vagy utóbb ne ösztönözne regisztrációra és vásárlásra.

A másik bevett módszer a magas nézettségű sportesemények szponzorálása. A BYD éppen a Volkswagent ütötte ki a nyeregből a június közepén kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság járműszállítójaként. Reklámjaik elől egy hónapon át még kitérni sem tudnak a focikedvelők, akik

júliusra megtanulják a kínai márka nevét, kiejtési módját és hogy az álmok valóra váltásán dolgozik megalkuvás nélkül. Mérkőzésenként százmilliós nézettséget kap a pénzéért a BYD.

Minden kategóriára kiterjedő modellkínálattal a BYD még nem jelent meg az európai piacon, hat modelljét viszont meg lehet találni az autókereskedésekben. Tavaly a brit piacon indultak három modellel, most pedig a kontinens húsz országában vannak vagy lesznek jelen. A BYD európai eladásai tavaly megháromszorozódtak, és 15 ezer járműre emelkedtek, igaz ők csak elektromos és hibrid típusokat tartanak a kínálatukban.

A BYD rövidítés feloldása a jármű farán / Fotó: Xinhua via AFP

A Great Wall Motor a következő öt évben évente egy modellt hoz Európába, a Chery a következő két évben az Omodo és a Jaecoo márkanevet honosítja meg a jól fizető európai SUV-piacon, nem kevesebb, mint nyolc változattal bombázzák majd a potenciális vásárlókat.

A Chery európai meneteléséért felelős igazgatója, Jochen Tueting elmondta, hogy a kínai cég az európai autóipari ökoszisztéma minden elemében otthon akar lenni, a márkaépítéstől a finanszírozási eszközökön át a javításig, és a flottavásárlókkal is kiemelten kíván foglalkozni.

Megfelelni az európai igényeknek

A legfejlettebb európai villanyautópiacon, Norvégiában az elektromosjármű-tulajdonosokat képviselő szakmai szövetség képviselője úgy érzékeli, a kínaiak jól felépített stratégia mentén szereznek piacot autóiknak.

Christina Bu szerint kezdetben a kínai EV-modelleket adaptálták exportigényeknek megfelelően, de már dolgoznak olyan modelleken, amelyeket kifejezetten az európai vásárlók számára terveztek a semmiből.

Ráadásul nincs olyan nyomás rajtuk, mint a gyors profittermelésre fogott nyugati riválisaikon, mivel a kínai kormány nagymértékben támogatja őket. A számos formában nyújtott állami támogatás mellett az is könnyíti a lehetőségeiket, hogy az elektromos autózáshoz szükséges alapanyagokra előrelátóan idejében „rátenyereltek”, az akkumulátorgyártásban pedig nagyberuházásaik révén 50 százalék feletti világpiaci részesedésre tettek szert.

A Great Wall Motor, a kínai pickup-piac főszereplője Európára is szemet vetett / Fotó: GWM

Ez a dominancia pedig a nyugati versenytársak számára riasztóan alacsony árakkal fenyeget: egy BYD kategóriájú autógyártó modelljeit a 10-30 ezer dolláros sávban vesztegetik a kínai piacon, de

ott akciósan 2-2,5 millió forintnyi összegért is új villanyautóhoz juthat, akinél nem a méret a lényeg. Ezekkel az árakkal képtelenség versenyezni.

Ezt felismerte a politika is, az Egyesült Államok nem véletlenül emeli négyszeresére, száz százalékra a kínai importautókat sújtó vámokat augusztustól, jóllehet a kínai cégek ottani eladásai eddig sem veszélyeztették közvetlenül az amerikai autóipar érdekeit. Joe Biden elnök pedig tett róla, hogy ez így is maradjon.

A vámok nem oldják meg a versenyképességi gondokat

Az jelenleg is vizsgálódik, és Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy valamit tenni kell az erőviszonyok kiegyenlítéséhez, mert ha minden így marad, azzal teljesen hazavágják az európai járműipart. A költség-haszon vizsgálatok javában folynak, és júliusban már vámot is emelhetnek a kínai autókra.

Furamód a német autógyártók mereven ellenzik a vámemelést, lábon lövésről, öngólról meg hasonlókról beszélnek, egyszersmind hangsúlyozva, hogy a maguknak kell megtenniük a versenyképességük javításához szükséges lépéseket.

Két-három évünk van ehhez, különben lehúzhatjuk a rolót

– ismerte el Thomas Schmall, a Volkswagen igazgatótanácsának tagja egy szakmai rendezvényen. A kínaiaknak ugyanakkor nem érdekük, hogy árpolitikájukkal teljesen kiszorítsák riválisaikat a piacról, az is megteszi a hatását, ha némileg alájuk kínálnak.

Extrákkal agyonzsúfolt a Xiaomi első elektromos autója is / Fotó: NurPhoto via AFP

Épp annyira, hogy az ő kocsijukat vegyék meg és épp annyira, hogy optimalizálni – azaz ebben az esetben maximalizálni – tudják az autón elérhető profitot.

Bolondok lennének a kínai ár + a szállítási költség formulát alkalmazni az európai piacon.

A hazai ár duplájával lehet számolni a legjobb esetben is.

Javukra szól az is, hogy az európai autókhoz felárért kínált extrákat alapfelszereltségként adják az autóhoz. Ilyenek például a fűtött-hűtött ülések, a 360 fokos kamerák és a digitális műszerfal. Ezzel speciel a japánok évtizedekkel ezelőtt alkalmazott piacszerző praktikáját élesztették fel.

Azért a kínaiaknak sokat kell még Európából tanulniuk, de készek is erre. Amíg náluk a beszerzési költség a kiindulása alap az autóvásárláskor, mert minden más olcsón hozzáférhető, addig Európában számos tényező befolyásolja a választást, s az emberek inkább „életútban” gondolkodnak.

Azaz mérlegelik a fenntartással járó húzós kiadásokat, így a szervizelést és a biztosítási költségeket, valamint azt, hogy a végén mennyiért szabadulhatnak meg egykori kedvencüktől vagy pénznyelő automatájuktól. Brit tapasztalatok szerint a kínai exportőrök különösen figyelnek például a garanciális feltételekre, ugyanis otthonihoz képest itt horrorisztikus a javítás rezsióradíja.

A csere legtöbbször sokkal olcsóbb, mint az időrabló és kétes eredménnyel kecsegtető javítgatás. Ez viszont megbízható és villámgyors alkatrészellátást igényel, aminek a megteremtésére ügyelnek is a kínaiak.

A MG 3 alkatrész-utánpótlása is biztosított már Európában / Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Olyannyira, hogy a Great Wall Motorhoz tartozó Ora márka brit forgalmazója a legtöbb alkatrészt 24 órán belül szállítani tudja. A SAIC (MG) pedig közölte, hogy idén nyáron megnyitja második európai alkatrészközpontját, hogy a növekvő igényeket kielégítse.

Egy szó mint száz: a kínaiak mindent eszközt igénybe vesznek, hogy az európai vásárlók kedvére legyenek, és innentől – vámok ide, adók oda –

már csak idő kérdése, hogy kinek mikor lesz meg az első kínai autója.

Erre utal, hogy a Carwow online autópiactér márciusi kutatása szerint a németországi válaszadóknak már az 50 százaléka venne fontolóra kínai eredetű autó vásárlását, holott fél évvel ezelőtt még csak 27 százalékuk tartotta ezt elképzelhetőnek.