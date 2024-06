Kim Dzsongun dél-koreai alkatrészekből készült luxuslimuzint kapott Putyintól

Idén felpörögne az Aurus

Az Aurus négy modell gyárt, például egy SUV és egy páncélozott változat is beszerezhető. A cég nem hozza nyilvánosságra a gyártási számokat, de elemzők szerint évente 120 darab készül. Az árazás 46,6 millió rubelnél (mintegy 198 millió forint) kezdődik, és a vállalat tavaly 107 darabot értékesített. A türkmén elnök, Serdar Berdymukhamedov is vásárolt egyet, így Putyin mellett egy másik állami vezető is előszeretettel használja.

Az Aurus Motors még 2018-ban mutatta be a járművet, de a gyártás 2021-ben kezdődött a Moszkvától ezer kilométerre fekvő Tatárföldön. A tervek szerint a cég idén megkezdi a termelést Szentpéterváron, a Toyota egykori üzemében. A létesítmény éves kapacitása 100 ezer jármű, bár a vastagabb pénztárcával megáldott fogyasztókat megcélzó vállalat valószínűleg ennél kevesebbet gyárthat a jövőben.