Nagy hasznot húz Kína az Oroszországra kivetett szankciókon: rekordszinten a jüan használata a külkereskedelemben

Arany: a kínai jegybank brutális felhalmozásra készül, de máshonnan is ömlik a pénz a sárga fém piacára Bár már az idei első 8 hónapban is tündökölt az arany, a kínai jegybanki célkitűzés fényében még hatalmas tartalék lehet az eszközben. Ráadásul a kínai magánszemélyeknek sincs nagyon más választásuk, ha értékálló befektetést szeretnének, és akkor még Indiáról és a későn ébredő pénzügyi befektetőkről nem is beszéltünk.