Nehéz visszavinni a feldolgozóipart az Egyesült Államokba

Nem szabad megfeledkezni arról a tényről sem, hogy a munkaerő továbbra is olcsóbb sok más országban, mint az Egyesült Államokban, ahol szinte új életre keltek a szakszervezetek, és sikeresen érvényesítik is a követeléseiket. Konkrétan a csipiparban pedig komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya is.

Kamala Harris is ígérget, kérdés, mit képes belőle megvalósítani / Fotó: AFP

Nem reménytelen teljesen a helyzet

Vannak azonban pozitív jelek is. A Federal Reserve több mint négy év után elkezdte radikálisan csökkenteni a kamatlábakat és további vágásokat ígér még az idén, ami nagy könnyebbséget jelent majd minden méretű amerikai vállalatnak a legkisebbtől a legnagyobbig.

A cégek ugyanis hitelből működnek az Egyesült Államokban az alapítás percétől kezdve. Az alacsonyabb kamatok azonban nem csupán a költségeket csökkenti, hanem felpörgethetik a fogyasztói keresletet is, vagy legalábbis megmenthetik a gazdaságot attól, hogy recesszióba zuhanjon.

A szakértők is értetlenül állnak azonban azelőtt, hogy semmi jele a gyártás bármiféle fellendülésének.

„Feláll vajon ismét a gazdasági dominó, ahogy a Federal Reserve irányadó rátája visszatér a semleges szintre? Nem vagyunk benne biztosak” – írta eheti jegyzetében Lauren Goodwin, a New York Life Investments közgazdásza és vezető piaci stratégája. „A feldolgozóipar már több mint 20 hónapja zsugorodik, annak ellenére, hogy következetes építkezés folyik a félvezető-ellátási láncba történő beruházások terén” – emlékeztetett.

Bár „a fékeket lazító Federal Reserve segíthet abban, hogy a gazdasági ciklus tovább tartson, nem egyértelmű, hogy a gazdasági aktivitás javulni fog” – tette hozzá.