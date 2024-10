Letargia: a BMW és a Mercedes is leszerepelt a kínai piacon

A BMW a fékrendszerei egyik beszállítójának hibájára visszavezethető problémákat is a forgalomcsökkenés okai közé sorolta. Mint ismert, az egyik magyarországi Continental gyárban készülhettek az ominózus hibás alkatrészek, amelyek miatt egymilliárd euró körüli költséggel járó visszahívást kellett elrendelnie a BMW-nek.

A Kínában gyártott Minik iránt is megcsappant az érdeklődés / Fotó: AFP

A stuttgartiak csúcskategóriás S osztályba tartozó járműveit és a Maybach elitmárka képviselőit sem sűrűn keresték a kínai autószalonokban – derül ki a Bloomberg írásából. Ebben is szerepet játszhatott egy a márka presztízsét romboló visszahívás, melynek keretében biztonsági kockázat miatt félmilliónál is több járművet kell átvizsgálni és megjavítani.

Ezekből 241 861 darab esik az importált A és B osztályú, CLA és GLA típusok közé, amelyeket 2011 augusztusa és 2019 áprilisa között gyártottak, lehet, hogy épp Kecskeméten. Vissza kell még hívni a 2014 márciusa és 2019 októbere között gyártott 281 233 importált GLA autót is.

Sorra jönnek a profitfigyelmeztetések

A Mercedesnél főként az elektromos hajtású, felső kategóriás autók értékesítésében mért kínai visszaesés lehet az újabb figyelmeztető jelzés, hogy a német márka valamit rosszul csinál, hiszen immár globális jelenség az új Mercedes villanyautó-modellek lanyha piaci fogadtatása.

Ráadásul Kínában, a világ legnagyobb autópiacán a fiatalabb menedzserek is egyre inkább a hazai márkák felé fordulnak, amelyekről azt beszélik, hogy fejlettebb digitális és szórakoztatótechnológiával kényeztetik a vásárlóikat.

A Mercedes kínai jelenléte is érdemben csökkent, miután a BYD kivásárolta a németeket a közös kínai cégükből,

a Denza luxusautókat gyártó Shenzhen Denza New Energy Automotive Co. Ltd. vegyesvállalatból, azaz a BYD a tavalyi, 50-ről 90 százalékra történő befolyásnövelés után a maradék 10 százalékra is rátette a tenyerét szeptember közepén. A 2011 februárjában alapított Denza az első nyolc hónapban 79 894 autót értékesített.