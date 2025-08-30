Deviza
fellebbezés
Legfelsőbb Bíróság
Donald Trump
vámháború

Fordulat Amerikában: a bíróság szerint nem áll fenn gazdasági vészhelyzet – eltörölhetik Trump vámjait

A döntés nagy csapás az elnök gazdasági stratégiájára, ugyanakkor a vámok egyelőre hatályban maradhatnak, amíg a Legfelsőbb Bíróság elé nem kerül az ügy. Fordulat az amerikai kereskedelmi politikában: egy fellebbezési bíróság törvénytelennek minősítette Donald Trump vámintézkedéseinek többségét.
VG/MTI
2025.08.30, 09:57
Frissítve: 2025.08.30, 12:13

Komoly csapás érte Donald Trump gazdaságpolitikai törekvéseit: a washingtoni székhelyű Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság pénteken kimondta, hogy az április óta bevezetett új vámok többsége törvénytelen. A bírói testület 7-4 arányban úgy döntött, hogy az elnök túllépte a hatáskörét, mivel a „gazdasági vészhelyzet”, amelyre hivatkozva életbe léptette az intézkedéseket, „valójában nem áll fenn”.

DOnald Trump
Fordulat az amerikai kereskedelmi politikában: egy fellebbezési bíróság törvénytelennek minősítette Donald Trump vámintézkedéseinek többségét / Fotó: AFP

A bíróság ezzel megerősítette az alsóbb fokú kereskedelmi bíróság korábbi határozatát. A vámok azonban egyelőre érvényben maradhatnak, legkésőbb október 14-ig, hogy idő maradjon a kormányzat számára a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtandó fellebbezésre.

Trump nem hagyta szó nélkül a döntést: a Truth Socialon élesen támadta a bírákat, és jelezte, hogy mindenképp jogorvoslatért fordulnak.

Ha ezeket a vámokat meg kellene szüntetni, az teljes katasztrófa lenne az ország számára

– írta, hozzátéve, hogy a vámok nélkül Amerika pénzügyileg legyengülne.

Hibás jogalapja van Donald Trump vámháborújának?

A vitatott intézkedések háttere az 1977-ben elfogadott International Economic Emergency Act, amely rendkívüli helyzetekben felhatalmazza az elnököt gazdasági beavatkozásokra. Trump ezt a jogkört használta fel, amikor április 2-án bejelentette az átfogó vámintézkedéseket.

Az amerikai költségvetés számára mindez hatalmas bevételt hozott: júliusig 142 milliárd dollár folyt be vámokból, több mint kétszer annyi, mint a tavalyi év azonos időszakában. Emiatt kulcskérdés, hogy a Legfelsőbb Bíróság végül hogyan dönt – a kereskedelmi politika és a szövetségi költségvetés szempontjából is.

A következő hetekben tehát az amerikai gazdasági politika jövője részben a Legfelsőbb Bíróság kezébe kerül. Ha a testület Trump javára dönt, a vámok maradhatnak, ha azonban helyben hagyja a fellebbezési bíróság ítéletét, akkor az intézkedések összeomlanak – és ezzel új fejezet nyílhat az amerikai kereskedelempolitikában.

Mexikó is meghajolt Donald Trump akarata előtt, és ennek Kína issza meg a levét

Claudia Sheinbaum kormánya is megvámolná a kínai importot. Mexikó az utóbbi időben fontos piacuk lett a kínai autóknak is.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
699 cikk

 

 

