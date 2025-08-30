Fordulat Amerikában: a bíróság szerint nem áll fenn gazdasági vészhelyzet – eltörölhetik Trump vámjait

Komoly csapás érte Donald Trump gazdaságpolitikai törekvéseit: a washingtoni székhelyű Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság pénteken kimondta, hogy az április óta bevezetett új vámok többsége törvénytelen. A bírói testület 7-4 arányban úgy döntött, hogy az elnök túllépte a hatáskörét, mivel a „gazdasági vészhelyzet”, amelyre hivatkozva életbe léptette az intézkedéseket, „valójában nem áll fenn”.

Fordulat az amerikai kereskedelmi politikában: egy fellebbezési bíróság törvénytelennek minősítette Donald Trump vámintézkedéseinek többségét / Fotó: AFP

A bíróság ezzel megerősítette az alsóbb fokú kereskedelmi bíróság korábbi határozatát. A vámok azonban egyelőre érvényben maradhatnak, legkésőbb október 14-ig, hogy idő maradjon a kormányzat számára a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtandó fellebbezésre.

Trump nem hagyta szó nélkül a döntést: a Truth Socialon élesen támadta a bírákat, és jelezte, hogy mindenképp jogorvoslatért fordulnak.

Ha ezeket a vámokat meg kellene szüntetni, az teljes katasztrófa lenne az ország számára

– írta, hozzátéve, hogy a vámok nélkül Amerika pénzügyileg legyengülne.

Hibás jogalapja van Donald Trump vámháborújának?

A vitatott intézkedések háttere az 1977-ben elfogadott International Economic Emergency Act, amely rendkívüli helyzetekben felhatalmazza az elnököt gazdasági beavatkozásokra. Trump ezt a jogkört használta fel, amikor április 2-án bejelentette az átfogó vámintézkedéseket.

Az amerikai költségvetés számára mindez hatalmas bevételt hozott: júliusig 142 milliárd dollár folyt be vámokból, több mint kétszer annyi, mint a tavalyi év azonos időszakában. Emiatt kulcskérdés, hogy a Legfelsőbb Bíróság végül hogyan dönt – a kereskedelmi politika és a szövetségi költségvetés szempontjából is.

A következő hetekben tehát az amerikai gazdasági politika jövője részben a Legfelsőbb Bíróság kezébe kerül. Ha a testület Trump javára dönt, a vámok maradhatnak, ha azonban helyben hagyja a fellebbezési bíróság ítéletét, akkor az intézkedések összeomlanak – és ezzel új fejezet nyílhat az amerikai kereskedelempolitikában.