Deviza
NABU
Volodimir Zelenszkij
ukrán korrupció
Julia Timosenko
Kijev

Korrupció: elkobozták az ukrán ex-kormányfő megtakarításait – szavazatokért pénz, miközben készül Kijevnek a gigászi EU-utalás

A volt miniszterelnök az egész razziát politikai támadásnak nevezte. Az ukrán korrupcióellenes hivatalok gyanúja szerint Timosenko pártja törvénytelen juttatásokat kínált parlamenti képviselőknek.
VG
2026.01.14, 18:37

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szerdán razziát tartottak a volt miniszterelnök, Julia Timosenko pártjánál, miután gyanújuk szerint törvénytelen juttatásokat kínált politikusoknak. A 65 éves politikus azonnal visszautasította a vádakat, politikai provokációnak minősítve az ügyet.

ukrán korrupció Yulia Tymoshenko
Az ukrán korrupcióellenes hivatalok gyanúja szerint Timosenko pártja törvénytelen juttatásokat kínált parlamenti képviselőknek / Fotó: AFP

Az ukrán politikai színpadon újabb vihar tombol: a korrupcióellenes hatóságok, az NABU munkatársai razziát tartottak a volt miniszterelnök, Julia Timosenko pártjának irodáiban, miután gyanújuk szerint törvénytelen juttatásokat kínált képviselőknek. Bár a hivatalos közlemény nem nevezte meg Timosenkót, a közzétett videó- és fényképfelvételeken jól felismerhető a jellegzetes fonott frizurájú, szőke politikus.

Volt miniszterelnök az ukrán korrupciós botrány közepén

Timosenko, aki a 2004-es Narancsos Forradalom vezetője volt, két cikluson át volt Ukrajna miniszterelnöke, legutóbb pedig 2019-ben indult elnökjelöltként Volodimir Zelenszkij ellen, de harmadik próbálkozása is sikertelen maradt. A politikus a Batkivszcsina, vagyis „Hazafi” pártot vezeti, amely 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben, és külpolitikai álláspontja több ponton hasonlít Zelenszkij „A Nép szolgája" pártjához.

A NABU szerint a pártvezető „törvénytelen juttatásokat” kínált parlamenti szavazatokért cserébe, amelyért a politikus akár 10 éves börtönbüntetést is kaphat. A hatóság közzétett egy videót, amelyen tisztán látható, hogy a hivatalnokok borítékokat bontanak ki amerikai dollárral Timosenko jelenlétében.

Szorul a hurok Zelenszkij körül, Kijevbe legnagyobb riválisa tér vissza, Donbaszba meg az oroszok

Lemondott pozíciójáról Valerij Zaluzsnij Londonba delegált ukrán nagykövet, az elnök legnagyobb riválisa, készen áll a hatalomátvételre. Zelenszkij sorra bombázza Washingtont a különböző béketervekkel, Moszkva azonban tudomást sem vesz ezekről.

A volt miniszterelnök azonban gyorsan reagált, és az egész razziát „PR-akciónak” és „politikai lejárató kampánynak” minősítette.

Több mint 30 fegyveres, okmányok nélküli személy gyakorlatilag elfoglalta az épületet és túszul ejtette a személyzetet

– állította, hozzátéve, hogy telefonokat, parlamenti dokumentumokat és személyes megtakarításokat is elvittek. „Minden abszurd vádat kategorikusan elutasítok” – zárta nyilatkozatát.

Az incidens a sorozatos korrupciós botrányok közepette történt, amelyek folyamatos nyomást gyakorolnak az ukrán kormányra, különösen Zelenszkij egyik fő tanácsadójának, Andrij Jermaknak novemberi lemondása után. 

A korrupció visszaszorítása kulcsfontosságú feltétele Ukrajna uniós tagságának, és az Egyesült Államok is többször kritikusan szólt a kérdésről.

Ugyanazon a napon az Európai Bizottság bejelentett egy két éves, mintegy 90 milliárd eurós hitelprogramot Ukrajna számára, amelynek kétharmada katonai támogatásra irányul. Ursula von der Leyen brüsszeli nyilatkozatában hangsúlyozta: „Mindenki a békét szeretné Ukrajnában, ehhez az országnak erősnek kell lennie.”

Kijevben közben a volt miniszterelnök, Denys Szmihal ismét pozíciót váltott, a védelmi tárcától az energiaügyi miniszterségbe került, mivel az orosz támadások továbbra is az ukrán áramhálózatot célozzák. Szmihal kinevezését előző nap a parlament meglepő módon még blokkolta, de a szavazás megismétlése sikeres volt, miután elődje, Svitlana Hrinchuk lemondott – szintén korrupciós vádak miatt.

Úgy lopták szét az országot, hogy közben bombázták a honfitársaikat, Zelenszkijt ez nem érdekli, mindenkit befenyített

Hiába követelik sokan az ukrán elnöki hivatal vezetőjének távozását, Volodimir Zelenszkij kiáll mellette. Ezzel az ukrán elnök az érdeklődés középpontjában tartja a nemrég kirobbant korrupciós botrányt. Zelenszkij egyúttal figyelmeztette a törvényhozókat, hogy felelősségre vonják őket, ha destabilizálják az ország vezetését azzal, hogy nyomást gyakorolnak rájuk.

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
194 cikk

 

 

