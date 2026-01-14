Korrupció: elkobozták az ukrán ex-kormányfő megtakarításait – szavazatokért pénz, miközben készül Kijevnek a gigászi EU-utalás

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szerdán razziát tartottak a volt miniszterelnök, Julia Timosenko pártjánál, miután gyanújuk szerint törvénytelen juttatásokat kínált politikusoknak. A 65 éves politikus azonnal visszautasította a vádakat, politikai provokációnak minősítve az ügyet.

Az ukrán korrupcióellenes hivatalok gyanúja szerint Timosenko pártja törvénytelen juttatásokat kínált parlamenti képviselőknek / Fotó: AFP

Az ukrán politikai színpadon újabb vihar tombol: a korrupcióellenes hatóságok, az NABU munkatársai razziát tartottak a volt miniszterelnök, Julia Timosenko pártjának irodáiban, miután gyanújuk szerint törvénytelen juttatásokat kínált képviselőknek. Bár a hivatalos közlemény nem nevezte meg Timosenkót, a közzétett videó- és fényképfelvételeken jól felismerhető a jellegzetes fonott frizurájú, szőke politikus.

⚡️НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.



Деталі - у відео👇 pic.twitter.com/5U23S9WrMh — NAB Ukraine (@nab_ukr) January 14, 2026

Volt miniszterelnök az ukrán korrupciós botrány közepén

Timosenko, aki a 2004-es Narancsos Forradalom vezetője volt, két cikluson át volt Ukrajna miniszterelnöke, legutóbb pedig 2019-ben indult elnökjelöltként Volodimir Zelenszkij ellen, de harmadik próbálkozása is sikertelen maradt. A politikus a Batkivszcsina, vagyis „Hazafi” pártot vezeti, amely 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben, és külpolitikai álláspontja több ponton hasonlít Zelenszkij „A Nép szolgája" pártjához.

A NABU szerint a pártvezető „törvénytelen juttatásokat” kínált parlamenti szavazatokért cserébe, amelyért a politikus akár 10 éves börtönbüntetést is kaphat. A hatóság közzétett egy videót, amelyen tisztán látható, hogy a hivatalnokok borítékokat bontanak ki amerikai dollárral Timosenko jelenlétében.

Szorul a hurok Zelenszkij körül, Kijevbe legnagyobb riválisa tér vissza, Donbaszba meg az oroszok Lemondott pozíciójáról Valerij Zaluzsnij Londonba delegált ukrán nagykövet, az elnök legnagyobb riválisa, készen áll a hatalomátvételre. Zelenszkij sorra bombázza Washingtont a különböző béketervekkel, Moszkva azonban tudomást sem vesz ezekről.

A volt miniszterelnök azonban gyorsan reagált, és az egész razziát „PR-akciónak” és „politikai lejárató kampánynak” minősítette.

Több mint 30 fegyveres, okmányok nélküli személy gyakorlatilag elfoglalta az épületet és túszul ejtette a személyzetet

– állította, hozzátéve, hogy telefonokat, parlamenti dokumentumokat és személyes megtakarításokat is elvittek. „Minden abszurd vádat kategorikusan elutasítok” – zárta nyilatkozatát.