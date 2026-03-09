Orbán Viktor azonnal tudni akarja, hogyan kerül a pénz a zsebekbe: már a parlament előtt a javaslat, lényegében szabad kezet kapna a NAV
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté bejelentette: a Nemzetbiztonsági Bizottság döntése alapján törvénymódosító javaslatot nyújt be az Országgyűléshez az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében – írja az Index.
A javaslat célja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára további vizsgálati eszközöket biztosítson a gyanús ukrán eredetű vagyonmozgások – köztük készpénz- és aranytranszportok – teljes körű feltárásához. A módosítást kivételes eljárásban tárgyalhatná a parlament, tekintettel az ügy sürgősségére és a négyéves ciklus utolsó előtti parlamenti napjaira.
Kocsis Máté napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: a törvény további lehetőségeket adna a NAV-nak ahhoz, hogy
- a visszatartott vagyon eredetét,
- célállomását és felhasználásának rendeltetését,
- a Magyarország területén történő szállítás jogcímét és célját,
- a szállítók személyazonosságát,
- esetleges bűnözői vagy terrorszervezetekkel való kapcsolataikat,
- valamint a művelet nemzetbiztonsági következményeit megnyugtatóan tisztázza.
Az ügy hátterében a múlt héten a NAV és a Terrorelhárítási Központ (TEK) közös akciója áll, amelynek során ukrán állampolgárokat állítottak elő, és jelentős mennyiségű készpénzt (több tízmillió dollár és euró) valamint aranyat foglaltak le páncélozott járművekből. A kormány szerint a tranzakciók szokatlanok és gyanúsak, ezért volt szükség az intézkedésre.
Kocsis Máté szerint a javaslat nem csupán a konkrét esetet célozza, hanem általánosabb keretet adna hasonló, nemzetbiztonsági kockázatot hordozó vagyonmozgások hatékonyabb ellenőrzéséhez.
Mit művelnek vele az ukránok?
„Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon” – erről is beszélt Orbán Viktor Debrecenben, a szombati háborúellenes gyűlésen, amikor Lázár Jánossal közösen tartott Lázárinfót. A magyar miniszterelnököt a közönség az ukrán aranykonvojról is kérdezte.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.
Ezek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen
- 40 millió dollárt,
- 35 millió eurót
- és 9 kilogramm aranyat
szállítottak. Ez azonban csak egy töredéke, az idei teljes forgalomnak.
A 2026-os évben eddig ugyanis több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi.
Orbán Viktornak csak kérdései vannak
Orbán Viktor egy új szempontot is beemelt a történtek értelmezésében. Szerinte a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő.
És tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe
– fogalmazott.
Beindult a gépezet
Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul az Oscsadbank ukrán állami bank Magyarországon lefoglalt vagyona ügyében – jelentette be vasárnap Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke. „Az Európai Központi Bank vezetéséhez, az Osztrák Központi Bankhoz, az Európai Bizottság Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatóságához, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez és másokhoz fogunk fordulni” – írta Pisnij a Facebook-oldalán.
Hangsúlyozta, hogy az incidensnek megfelelő jogi értékelést és válaszreakciót kell kapnia az európai közösségtől. A nemzeti bank elnöke azt állította továbbá, hogy az Oscsadbank nem sértette meg a törvényeket, alkalmazottai pedig nemzetközi szerződések keretében és törvényesen végezték munkájukat.
Pisnij kiemelte azt is, hogy Kijev kezdeményezni fogja független ellenőrzés elvégzését a folyamatok, illetve a pénzeszközök és értékek szállításában részt vevő felek szerződéses kapcsolatainak tekintetében. Közölte, egy nemzetközi céget fognak megbízni az ellenőrzés elvégzésével.
„Külön szeretném felkérni a magyar felet, hogy támogassa a független ellenőrzést. Például az Európai Bizottság független, harmadik félként léphetne fel az incidens összes körülményének objektív és pártatlan kivizsgálása érdekében” – zárta sorait Andrij Pisnij.
Az orosz–ukrán háborúnál is nagyobb sokkot okozhat az iráni háború az energiapiacon
Egyre több közel-keleti ország kénytelen visszafogni a termelését, amelynek a helyreállítása és az újraindítása hetekig is eltarthat. Az olajárak hétfőn átlépték a 100 dolláros szintet, s a drágulásnak csak az vethet véget, ha újra hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros.