Orbán Viktor azonnal tudni akarja, hogyan kerül a pénz a zsebekbe: már a parlament előtt a javaslat, lényegében szabad kezet kapna a NAV

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté bejelentette: a Nemzetbiztonsági Bizottság döntése alapján törvénymódosító javaslatot nyújt be az Országgyűléshez az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében – írja az Index.

Törvény készül a gyanús ukrán pénzmozgások kivizsgálására / Fotó: Balogh Zoltán

A javaslat célja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára további vizsgálati eszközöket biztosítson a gyanús ukrán eredetű vagyonmozgások – köztük készpénz- és aranytranszportok – teljes körű feltárásához. A módosítást kivételes eljárásban tárgyalhatná a parlament, tekintettel az ügy sürgősségére és a négyéves ciklus utolsó előtti parlamenti napjaira.

Kocsis Máté napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: a törvény további lehetőségeket adna a NAV-nak ahhoz, hogy

a visszatartott vagyon eredetét,

célállomását és felhasználásának rendeltetését,

a Magyarország területén történő szállítás jogcímét és célját,

a szállítók személyazonosságát,

esetleges bűnözői vagy terrorszervezetekkel való kapcsolataikat,

valamint a művelet nemzetbiztonsági következményeit megnyugtatóan tisztázza.

Az ügy hátterében a múlt héten a NAV és a Terrorelhárítási Központ (TEK) közös akciója áll, amelynek során ukrán állampolgárokat állítottak elő, és jelentős mennyiségű készpénzt (több tízmillió dollár és euró) valamint aranyat foglaltak le páncélozott járművekből. A kormány szerint a tranzakciók szokatlanok és gyanúsak, ezért volt szükség az intézkedésre.

Kocsis Máté szerint a javaslat nem csupán a konkrét esetet célozza, hanem általánosabb keretet adna hasonló, nemzetbiztonsági kockázatot hordozó vagyonmozgások hatékonyabb ellenőrzéséhez.

Mit művelnek vele az ukránok?

„Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon” – erről is beszélt Orbán Viktor Debrecenben, a szombati háborúellenes gyűlésen, amikor Lázár Jánossal közösen tartott Lázárinfót. A magyar miniszterelnököt a közönség az ukrán aranykonvojról is kérdezte.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.