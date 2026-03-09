Végre megmondták, mikor nyílik ki teljesen a Hormuzi-szoros: ha nem sikerül tartani az időpontot, olyan LNG-ár jön, amit még nem láttunk

A közel-keleti konfliktus lett az energiapolitika legfontosabb gazdasági kérdése, miután az olaj ára négy év után ismét áttörte a 100 dolláros szintet. Szakértők szerint a Hormuzi-szoros blokádja olyan drámai árrobbanást okozna, hogy a felek akár már áprilisra kénytelenek lehetnek újranyitni a kulcsfontosságú tengeri útvonalat.

Az energiapiactól a geopolitikáig minden szem a Közel-Keletre szegeződik, miközben az olaj ára ismét három számjegyű / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

Az iráni konfliktus vált a globális energiapia­cok legfontosabb kockázatává, miközben az olaj ára hétfőn átlépte a 100 dolláros hordónkénti szintet, ami négy éve nem fordult elő. Az energiaszektor szereplői az Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) által szervezett szakmai webináriumon elemezték a helyzetet, különös tekintettel az olaj-, LNG- és műtrágyapiacokra.

Lángol a Közel-Kelet, válságban az energiapiac

A hangulat egy hét alatt látványosan megváltozott. Míg korábban a piacok kivártak, most egyre többen számolnak azzal, hogy a konfliktus hosszabb ideig elhúzódhat, ez pedig könnyen olyan árrobbanást idézhet elő, amilyet utoljára 2008-ban láttunk, amikor az olaj ára elérte a 147 dollárt hordónként.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy Szaúd-Arábia termeléscsökkentést jelentett be, ami még szűkebbé teheti a kínálatot a világpiacon.

A globális energiapiac egyik legkritikusabb pontja a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a világ olaj- és LNG-szállításának jelentős része halad. Ajay Parmar, az ICIS olajpiaci vezetője szerint azonban még egy súlyos konfliktus esetén sem valószínű, hogy a tengeri útvonal hosszú időre lezárva marad.

Még a legpesszimistább forgatókönyv esetén is nehéz elképzelni, hogy a szoros áprilisnál tovább zárva maradjon

– jelentette ki a szakértő. Az ok egyszerű: az árhatás túl brutális lenne.

Parmar szerint a jelenlegi amerikai egyeztetések alapján sokan négy-öt hetes konfliktussal számolnak, amelynek végén a gazdasági nyomás rákényszerítheti a feleket a tengeri útvonal megnyitására.

Ha a szoros négy hétre lezárna, az azonnali hatással lenne a cseppfolyósított földgáz piacára. Ebben az esetben Katarból nem érkezne LNG-szállítmány, ami az európai gázárakat már márciusban 60 euró per megawattóra körülre tolhatná. A szoros újranyitása után, áprilisban az árak 40 euró per megawattóra körülre csökkenhetnek, a nyári időszakban pedig a 30 eurós sáv felső részében stabilizálódhatnak.