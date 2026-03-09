Deviza
EUR/HUF392,16 -0,71% USD/HUF337,72 -1,45% GBP/HUF453,51 -0,54% CHF/HUF433,84 -1,13% PLN/HUF91,96 +0,06% RON/HUF76,97 -1,58% CZK/HUF16,07 -0,6% EUR/HUF392,16 -0,71% USD/HUF337,72 -1,45% GBP/HUF453,51 -0,54% CHF/HUF433,84 -1,13% PLN/HUF91,96 +0,06% RON/HUF76,97 -1,58% CZK/HUF16,07 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75% BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Hormuzi-szoros
közel-keleti válság
Izrael
Egyesült Államok
Irán
üzemanyagárak

Végre megmondták, mikor nyílik ki teljesen a Hormuzi-szoros: ha nem sikerül tartani az időpontot, olyan LNG-ár jön, amit még nem láttunk

A globális energiapiacot most egyetlen kérdés uralja: meddig marad nyitva a világ egyik legfontosabb tengeri olajútvonala? Elemzők szerint az árrobbanás akkora lehet, hogy legkésőbb áprilisban kénytelenek lesznek feloldani a közel-keleti blokádot.
VG
2026.03.09, 19:00
Frissítve: 2026.03.09, 19:39

A közel-keleti konfliktus lett az energiapolitika legfontosabb gazdasági kérdése, miután az olaj ára négy év után ismét áttörte a 100 dolláros szintet. Szakértők szerint a Hormuzi-szoros blokádja olyan drámai árrobbanást okozna, hogy a felek akár már áprilisra kénytelenek lehetnek újranyitni a kulcsfontosságú tengeri útvonalat.

Irán, háború, konfliktusHormuzi-szoros lezárás blokádolaj, olajpiac olajszállítás közel-kelet
Az energiapiactól a geopolitikáig minden szem a Közel-Keletre szegeződik, miközben az olaj ára ismét három számjegyű / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

Az iráni konfliktus vált a globális energiapia­cok legfontosabb kockázatává, miközben az olaj ára hétfőn átlépte a 100 dolláros hordónkénti szintet, ami négy éve nem fordult elő. Az energiaszektor szereplői az Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) által szervezett szakmai webináriumon elemezték a helyzetet, különös tekintettel az olaj-, LNG- és műtrágyapiacokra.

Lángol a Közel-Kelet, válságban az energiapiac

A hangulat egy hét alatt látványosan megváltozott. Míg korábban a piacok kivártak, most egyre többen számolnak azzal, hogy a konfliktus hosszabb ideig elhúzódhat, ez pedig könnyen olyan árrobbanást idézhet elő, amilyet utoljára 2008-ban láttunk, amikor az olaj ára elérte a 147 dollárt hordónként.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy Szaúd-Arábia termeléscsökkentést jelentett be, ami még szűkebbé teheti a kínálatot a világpiacon.

A globális energiapiac egyik legkritikusabb pontja a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a világ olaj- és LNG-szállításának jelentős része halad. Ajay Parmar, az ICIS olajpiaci vezetője szerint azonban még egy súlyos konfliktus esetén sem valószínű, hogy a tengeri útvonal hosszú időre lezárva marad.

Még a legpesszimistább forgatókönyv esetén is nehéz elképzelni, hogy a szoros áprilisnál tovább zárva maradjon 

– jelentette ki a szakértő. Az ok egyszerű: az árhatás túl brutális lenne.

Parmar szerint a jelenlegi amerikai egyeztetések alapján sokan négy-öt hetes konfliktussal számolnak, amelynek végén a gazdasági nyomás rákényszerítheti a feleket a tengeri útvonal megnyitására.

Ha a szoros négy hétre lezárna, az azonnali hatással lenne a cseppfolyósított földgáz piacára. Ebben az esetben Katarból nem érkezne LNG-szállítmány, ami az európai gázárakat már márciusban 60 euró per megawattóra körülre tolhatná. A szoros újranyitása után, áprilisban az árak 40 euró per megawattóra körülre csökkenhetnek, a nyári időszakban pedig a 30 eurós sáv felső részében stabilizálódhatnak.

Ha az EU rugalmasabb szabályozással reagálna a válságra, akkor valamivel alacsonyabb árak alakulhatnának ki:

  • március: 53 euró per megawattóra;
  • április: 41 euró per megawattóra;
  • május: 39 euró per megawattóra.

Egy sokkal súlyosabb, három hónapos blokád esetén azonban drámai forgatókönyv jöhetne: a gázár akár 85 euró per megawattórára is felugorhatna.

A szakértők szerint a konfliktus hatása Ázsiában lenne a legerősebb. Például Japán kőolajimportjának közel 90 százaléka a Közel-Keletről érkezik, ami extrém kiszolgáltatottságot jelent. Az LNG-piac globalizáltsága miatt azonban valójában senki sem maradna érintetlen.

Ed Cox, az ICIS globális LNG-piacért felelős szerkesztője szerint ma már a világ minden vevője összekapcsolódik a gázkereskedelemben. Ha az egyik régióban hiány alakul ki, az azonnal árfelhajtó hatást gyakorol a másik kontinensen is.

Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára

A kormány védett árat vezet be a benzinkutakon, amellyel ellensúlyozni fogják az ukrán olajblokád és a közel-keleti válság okozta globális energiapiaci drágulást. Orbán Viktor leszögezte, hogy a lépéssel csak a magyar autósokat támogatják, a külföldieknek továbbra is a magasabb, piaci ár lesz érvényben.

 

Energiaválság

Energiaválság
1198 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu