Putyin titkos félelme, hogy emiatt döntik meg a rezsimjét

Vlagyimir Putyin titkos félelme lehet, hogy az ukrajnai háborút megjárt veteránok problémát okoznak a számára. Nemcsak a számukra kiutalt költségvetési juttatásokkal, de a gazdasági és a társadalmi vonulatokkal is. Ha az orosz elnök nem kezeli jól és mihamarabb az ukrajnai frontról visszatérő katonák helyzetét, a társadalmi feszültség akkorára nőhet, hogy a rezsimje belebukhat.

A veteránok jelenthetik Putyin rezsimjének végét? Putyin titkos félelme, hogy emiatt megdöntik a rezsimjét / Fotó: AFP

Az ukrajnai háború brutálisan véres. Hiába érkezett el a drónokkal a modernizáció a harctérre, a test test elleni küzdelem továbbra is meghatározó, ráadásul a halált és a szenvedést akkor is látják a bajtársak, ha éppen egy távolról irányított eszköz, légicsapás vagy tüzérségi lövedék találja el a társukat. Egy katona alapvető feladatai közé tartozik az ölés, a másik ember életének elvétele vagy a megnyomorítása. Mindezek pszichésen rendkívül megterhelők. Aki egy ilyen harcteret megjárt, örökre megváltozik, s bizonyosan pszichológiai segítségre szorul, hogy visszailleszkedhessen a társadalomba.

A frontot megjárt katonák tömeges visszatérése egyszerre jelent szociális feszültséget, közbiztonsági kockázatot, egészségügyi terhelést és politikai következményeket.

A visszatérő veteránok között egyre több az erőszakos bűncselekmény, különösen a volt fegyencek körében

A háborús trauma után a volt katonák jó eséllyel poszttraumás stressz-szindrómától, azaz PTSD-től szenvednek, megjelenhet náluk a szerhasználat, az alkoholizmus, az erőszak, ami a családon belüli bántalmazástól a súlyos bűncselekményekig terjedhet.

Az orosz Belügyminisztérium adatai szerint tavaly 617 ezer erőszakos bűncselekményt regisztráltak, ami a legmagasabb 2014 óta. 2023-ban 589 ezer, míg 2017-ben 437 ezer ilyen bűncselekményt jegyeztek fel.

A harcokat nemcsak a katonák, hanem a civil lakosság is megszenvedi. Itt az oroszországi Belgorodban takarítanak egy ukrán támadás után / Fotó: AFP

Kiemelt elkövetői kockázati csoport a harctérre börtönből toborzott elítéltek köre, ami igen nagy. Az AP News úgy tudja, hogy tavaly szeptemberig legalább 170 ezer elítélt orosz bűnözőt küldtek az ukrajnai frontra. Kérdés, hogy közülük hányan térnek haza. Akik viszont eddig visszatértek, ünnepelt hősök, és iskolákban tanítják a hazafiasságot.