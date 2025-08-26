Ukrajna fokozta a dróntámadásokat az orosz olajfinomítók és export-infrastruktúra ellen. Kijev ezzel az orosz gazdaság legfontosabb szektorát célozta. Az ukrán támadások tíz10 finomítót érintettek, ami miatt legalább a teljes orosz kapacitás 17 százaléka, vagyis napi 1,1 millió hordó olaj finomítása esik ki a Reuters számításai szerint.

Üzemanyaghiány Oroszországban: csak most jött rá Putyin, Ukrajna hátba támadta: akkora a pusztítás, hogy már pánikközeli a helyzet Oroszországban / Fotó: AFP

Pánikvásárlásba kezdtek az oroszok a benzinkutakon, pedig már a nyár közepén is vészesen fogyott az üzemanyag Oroszországban

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a támadások megzavarták az orosz olajfeldolgozást és -exportot, az ország bizonyos területein üzemanyaghiány lépett fel. Emiatt rekordra ugrottak az üzemanyagárak a múl héten. A benzin ára a kutakon tavalyhoz képest 9, januárhoz képest több mint 5 százalékkal emelkedett, ami meghaladja az infláció ütemét. Az áremelkedés és a hiány mértéke régiónként változik, és annál nagyobb, minél messzebb van a terület az ország központjától. Például a Krím félszigeten is elfogyott az A95-ös benzin. Az Oroszország távol-keleti részén lévő Kuril-szigeteken pedig az AI-92 benzin lakossági értékesítését állították le.

A Reuters úgy tudja, hogy

az Oroszország ellenőrzése alatt álló ukrán területeken, Dél-Oroszországban és a Távol-Keleten alakult ki a legnagyobb üzemanyaghiány.

Például a vlagyivosztoki kikötőben hosszú sorokban kígyóztak a benzinkutaknál a pánikba esett autósok, akik kénytelenek voltak a drágább benzint vásárolni a hiányzó A-95-ös üzemanyag helyett.

Moszkva még a támadások előtt, júliusban szigorította a benzin exportját, hogy kezelje a belföldi kereslet hirtelen növekedését. Oroszországban ilyenkor a legmagasabb benzinigény a turisták és a mezőgazdaság miatt. Az ukrán dróntámadások ennek tetejébe érkeztek az orosz gazdaságnak.

Az orosz gazdaság fontos lábát lőtte meg Ukrajna

Az elmúlt hónapban Ukrajna támadta a Lukoil volgográdi, a Rosznyeft rjazanyi finomítóját, valamint számos más létesítményt a Rosztov, Szamara, Szaranszk és Krasznodar régióban. A novosahtyinszki finomítóban egy ukrán dróntámadás után hétfőn is égett a tűz. Ukrán drónok támadták a Barátság kőolajvezetéket és a Novatek Ust-Luga exportterminálját és üzemanyag-feldolgozó komplexumát a Balti-tengernél.