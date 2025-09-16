Arabok kezén a világ leghíresebb sugárútja: a franciák elveszítik a Champs-Elysées-t

Elveszítik a franciák a „világ legszebb sugárútját: nyilvánosan hozzáférhető földhivatali bejegyzések szerint már a katariaké a Concorde tér és a Diadalív között húzódó Champs-Elysées mentén álló ingatlanok több mint húsz százaléka. Ez azt jelenti, hogy katari magánszemélyek és befektetési alapok birtokolnak több mint 390 métert az 1,3 kilométer hosszú sugárútból.

A Champs-Elysées titokzatos projektjéről csak annyit tudni, hogy a Louis Vuitton lesz a bérlő / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Le Monde tudósítása szerint az 1990-es években Franciaország és Katar között aláírt kétoldalú megállapodások alapozták meg ezt az agresszív ingatlanpiaci hódítást. Különleges adókedvezményeket biztosítottak ugyanis az Arab-öbölbeli monarchia állampolgárainak, beleértve a tőkenyereség és a befektetési jövedelem adó alóli mentességet.

A katari nagykövetség is a Diadalívvel szemben található, és az emírség megvásárolta a Champs-Elysées néhány legismertebb épületét. Az állami befektetési alapé lett például a korábbi Virgin Megastore; az üzletet 2012-ben kötötték, az értéke több mint 500 millió euró volt.

Az alap vásárolt meg két évvel korábban 440 millió euróért a HSBC-től egy másik épületet is a sugárút mentén. Még nem tudni pontosan, mi lesz itt, állítólag szálloda, de az biztos, hogy a jövőbeli bérlő a Louis Vuitton,

a titokzatos projekt pedig hosszú felújítás után indul majd.

Biztos megtérülést biztosít a Champs-Elysées

„Katar azért fektet be ide, mert a Champ-Elysées épületei drágák és jó megtérülést biztosítanak. Nagyon keresett ingatlanok, így abszolút biztonságos befektetést jelentenek” – magyarázta Christian Dubois, a Cushman & Wakefield kereskedelmi ingatlanközvetítő franciaországi irodájának vezetője.

Így nem véletlen, hogy az egyéb hosszú távú befektetők között vannak biztosítók, szuverén vagyonalapok, családi irodák (nagy családi vagyonok kezelői). Az Amundi és a Generali csoportok is jelen vannak, az AXA pedig két épületet is birtokol.

Csak a nagy luxusmárkák maradnak / Fotó: Anadolu via AFP

Ritkán kerül piacra ingatlan, akkor viszont éles verseny indul a megszerzéséért, szinte minden üzlet új eladási árrekordot dönt. Bernard Arnault, a világ legnagyobb luxuscikkekkel foglalkozó vállalatának, az LVMH-nak az elnök-vezérigazgatója,

Franciaország leggazdagabb embere 2023-ban majdnem egymilliárd eurót fizetett

a 144-150. szám közötti ingatlanért és 750 millió eurót egy másikért a 101-es szám alatt – utóbbi a Louis Vuitton központi címe.