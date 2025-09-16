Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF330.25 -0.3% GBP/HUF450.05 -0.09% CHF/HUF417.01 +0.08% PLN/HUF91.62 -0.12% RON/HUF76.93 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF330.25 -0.3% GBP/HUF450.05 -0.09% CHF/HUF417.01 +0.08% PLN/HUF91.62 -0.12% RON/HUF76.93 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,563.06 -0.08% MTELEKOM1,884 -0.64% MOL2,808 -0.14% OTP29,070 +0.24% RICHTER10,090 -0.5% OPUS545 0% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,215.01 -0.84% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,156.43 -0.5% BUX100,563.06 -0.08% MTELEKOM1,884 -0.64% MOL2,808 -0.14% OTP29,070 +0.24% RICHTER10,090 -0.5% OPUS545 0% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,215.01 -0.84% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,156.43 -0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
Champs-Elysées sugárút
ingatlan

Arabok kezén a világ leghíresebb sugárútja: a franciák elveszítik a Champs-Elysées-t

Biztos befektetés az ingatlan a „világ legszebb sugárútján”. A katariaké a Champs-Elysées ötöde, a többiért két nagy francia luxusmárka-csoport rivalizál.
M. Cs.
2025.09.16, 10:00

Elveszítik a franciák a „világ legszebb sugárútját: nyilvánosan hozzáférhető földhivatali bejegyzések szerint már a katariaké a Concorde tér és a Diadalív között húzódó Champs-Elysées mentén álló ingatlanok több mint húsz százaléka. Ez azt jelenti, hogy katari magánszemélyek és befektetési alapok birtokolnak több mint 390 métert az 1,3 kilométer hosszú sugárútból.

Champs-Elysées
A Champs-Elysées titokzatos projektjéről csak annyit tudni, hogy a Louis Vuitton lesz a bérlő / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Le Monde tudósítása szerint az 1990-es években Franciaország és Katar között aláírt kétoldalú megállapodások alapozták meg ezt az agresszív ingatlanpiaci hódítást. Különleges adókedvezményeket biztosítottak ugyanis az Arab-öbölbeli monarchia állampolgárainak, beleértve a tőkenyereség és a befektetési jövedelem adó alóli mentességet.

A katari nagykövetség is a Diadalívvel szemben található, és az emírség megvásárolta a Champs-Elysées néhány legismertebb épületét. Az állami befektetési alapé lett például a korábbi Virgin Megastore; az üzletet 2012-ben kötötték, az értéke több mint 500 millió euró volt.

Az alap vásárolt meg két évvel korábban 440 millió euróért a HSBC-től egy másik épületet is a sugárút mentén. Még nem tudni pontosan, mi lesz itt, állítólag szálloda, de az biztos, hogy a jövőbeli bérlő a Louis Vuitton

a titokzatos projekt pedig hosszú felújítás után indul majd.

Biztos megtérülést biztosít a Champs-Elysées

„Katar azért fektet be ide, mert a Champ-Elysées épületei drágák és jó megtérülést biztosítanak. Nagyon keresett ingatlanok, így abszolút biztonságos befektetést jelentenek” – magyarázta Christian Dubois, a Cushman & Wakefield kereskedelmi ingatlanközvetítő franciaországi irodájának vezetője.

Így nem véletlen, hogy az egyéb hosszú távú befektetők között vannak biztosítók, szuverén vagyonalapok, családi irodák (nagy családi vagyonok kezelői). Az Amundi és a Generali csoportok is jelen vannak, az AXA pedig két épületet is birtokol.

Luxury brands in Paris
Csak a nagy luxusmárkák maradnak / Fotó: Anadolu via AFP

Ritkán kerül piacra ingatlan, akkor viszont éles verseny indul a megszerzéséért, szinte minden üzlet új eladási árrekordot dönt. Bernard Arnault, a világ legnagyobb luxuscikkekkel foglalkozó vállalatának, az LVMH-nak az elnök-vezérigazgatója, 

Franciaország leggazdagabb embere 2023-ban majdnem egymilliárd eurót fizetett

 a 144-150. szám közötti ingatlanért és 750 millió eurót egy másikért a 101-es szám alatt – utóbbi a Louis Vuitton központi címe.

Jelenleg két, intézményi befektetők tulajdonában lévő ingatlan árulnak a hírek szerint, és hasonló vevőkör érdeklődik irántuk.

Kiszorulnak a kicsik, maradnak a luxusmárkák

A Champs-Elyées-n mindenki befektetési céllal vásárol ingatlant, mert bár meredeken emelkedtek a bérleti díjak, még mindig kissé alacsonyabbak a 2018-2019-ben elért szinteknél.

A Cushman & Wakefield ingatlanügynökség szerint a boltok bérleti díja a „kis”  (1000 négyzetméter alatti) üzletek esetében évi 17 000 euró, a nagyoknál pedig 12 000 euró négyzetméterenként.

Tourists in Paris
Turisták a világ legszebb sugárútján / Fotó: Anadolu via AFP

Ha végigsétál az ember sugárúton, azonnal egyértelművé válik, hogy sok kicsi, elavult üzlet már nem engedheti meg magának ezeket a bérleti díjakat. A legrégebbi butikok hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkeznek, amelyeket idővel megújítottak, így az ő bérleti díjuk jóval alacsonyabb a jelenlegi piaci áraknál.

A Diadalív felé közeledve azonban már olyan luxus világmárkák üzletei veszik át a Zara és a Sephora helyét, mint az LVMH-hez tartozó Louis Vuitton, Dior, Bulgari, valamint a Kering csoporthoz tartozó 

  • Saint Laurent, 
  • Montblanc 
  • és Cartier.

„Ez a két francia luxusmárka-csoport rivális a Champs-Elysées-n” – mondta Dubois. „Hosszú ideig az utca páros oldala értékesebb volt, mint a páratlan, ahol kisebb a gyalogosforgalom, de ez a különbség egyre csökken. Növekszik viszont a szakadék a sugárút felső és alsó része között” – tette hozzá.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.