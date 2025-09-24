Hivatalos: 50 év után újra embert küld a Holdra a NASA – csak hónapok választanak el a nagy úttól

Ötven év telt el azóta, hogy utoljára emberek közelítették meg a Holdat. Most a NASA ismét történelmet készül írni: az Artemis-program második szakasza, az Artemis II. lehet az első, amely négy űrhajóst repít a Hold köré. A tervek szerint a tíznapos út legkorábban 2026 februárjában indulhat, bár hivatalosan április végéig nyitva áll a startablak. Az űrügynökség vezetői szerint minden előkészület arra mutat, hogy az indulás akár a legkorábbi időpontban is megvalósulhat – ha a küldetés sikerrel zárul, megnyílik az út a holdra szállás felé.

Kanyarban az új holdra szállás: ha minden jól megy, akkor nemsokára újra ember lép a Holdra / Fotó: Rawpixel.com

Az Artemis II. lesz a NASA-program első emberes repülése. Az Orion űrhajó fedélzetén négyfős legénység indul útnak: Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch, valamint a Kanadai Űrügynökség képviseletében Jeremy Hansen. Ők lesznek azok, akik több mint öt évtized után eljutnak a Holdhoz – bár a küldetés során még nem fog új holdra szállás történni, csupán egy „free-return” pályán való áthaladás, amely garantálja a visszatérést a Földre.

Feszített lesz a tempó, és nem is veszély nélküli

A Space Launch System (SLS) óriásrakéta segítségével az Orion az indítás után először Föld körüli pályára áll. A fő fokozat leválását követően a második fokozat – az ICPS – emeli magasabb pályára a járművet, majd jön a kritikus „transzlunáris injekció”: egy erőteljes hajtóműbegyújtás, amely a Hold felé irányítja az űrhajót.

Az út nagyjából négy napig tart, és a tervek szerint az Orion a Holdtól több mint 9000 kilométerre halad el – magasabban, mint bármely korábbi emberes misszió.

Ezután a Föld gravitációja segíti vissza az űrhajót, amely további négy nap alatt tér haza. A leszállás a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál várható, ejtőernyők segítségével.

Bár az Orion fedélzetén emberek utaznak, a NASA vezetői hangsúlyozták: a küldetés alapvetően még mindig tesztrepülés. A mérnökök a teljes Orion-rendszert szeretnék próbára tenni, beleértve a kommunikációt, az energiaellátást, a manőverezőrendszert és minden, az űrhajósok biztonságát szolgáló elemet.