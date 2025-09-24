Hivatalos: 50 év után újra embert küld a Holdra a NASA – csak hónapok választanak el a nagy úttól

Ötven év telt el azóta, hogy utoljára emberek közelítették meg a Holdat. Most a NASA ismét történelmet készül írni: az Artemis-program második szakasza, az Artemis II. lehet az első, amely négy űrhajóst repít a Hold köré. A tervek szerint a tíznapos út legkorábban 2026 februárjában indulhat, bár hivatalosan április végéig nyitva áll a startablak. Az űrügynökség vezetői szerint minden előkészület arra mutat, hogy az indulás akár a legkorábbi időpontban is megvalósulhat – ha a küldetés sikerrel zárul, megnyílik az út a holdra szállás felé.
Az Artemis II. lesz a NASA-program első emberes repülése. Az Orion űrhajó fedélzetén négyfős legénység indul útnak: Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch, valamint a Kanadai Űrügynökség képviseletében Jeremy Hansen. Ők lesznek azok, akik több mint öt évtized után eljutnak a Holdhoz – bár a küldetés során még nem fog új holdra szállás történni, csupán egy „free-return” pályán való áthaladás, amely garantálja a visszatérést a Földre.
A Space Launch System (SLS) óriásrakéta segítségével az Orion az indítás után először Föld körüli pályára áll. A fő fokozat leválását követően a második fokozat – az ICPS – emeli magasabb pályára a járművet, majd jön a kritikus „transzlunáris injekció”: egy erőteljes hajtóműbegyújtás, amely a Hold felé irányítja az űrhajót.
Az út nagyjából négy napig tart, és a tervek szerint az Orion a Holdtól több mint 9000 kilométerre halad el – magasabban, mint bármely korábbi emberes misszió.
Ezután a Föld gravitációja segíti vissza az űrhajót, amely további négy nap alatt tér haza. A leszállás a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál várható, ejtőernyők segítségével.
Bár az Orion fedélzetén emberek utaznak, a NASA vezetői hangsúlyozták: a küldetés alapvetően még mindig tesztrepülés. A mérnökök a teljes Orion-rendszert szeretnék próbára tenni, beleértve a kommunikációt, az energiaellátást, a manőverezőrendszert és minden, az űrhajósok biztonságát szolgáló elemet.
Az űrhajósok nem csupán az Orion rendszereit tesztelik, hanem saját szervezetükkel is hozzájárulnak a tudományhoz. A NASA kutatói például vérmintákból származó „organoidokat” vizsgálnak majd, hogy megértsék, miként hat a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás az emberi sejtekre. Ezeket a mintákat az utazás előtt és után is elemzik, így betekintést nyerhetnek az űrutazás hosszú távú biológiai következményeibe.
Az Artemis II. sikerén múlik, mikor valósulhat meg a következő lépcsőfok, az Artemis III., amely már tényleges holdra szállást tervez.
A NASA jelenlegi menetrendje szerint erre legkorábban 2027-ben kerülhet sor, ám szakértők szerint ez a határidő optimista – különösen, mivel a leszálláshoz az Elon Musk vezette SpaceX óriásrakétájára, a Starshipre is szükség lesz, amely még nem repült emberrel a fedélzetén.
Ha a NASA valóban február 5-én indítja útnak az Artemis II.-t, az éjszakai start nemcsak technológiai mérföldkő, hanem szimbolikus pillanat is lesz: az emberiség visszatér a Holdhoz, és ezzel új korszak kezdődik az űrkutatásban. Ahogy Lakiesha Hawkins, a NASA egyik vezetője fogalmazott: „Mindannyian az első sorból nézhetjük a történelmet.”
Az emberiség első Hold körüli űrállomásának, a Gatewaynek egyik alapvető modulja, a Halo (Habitation and Logistics Outpost) április 1-jén – nem tréfából – megérkezett az Egyesült Államokba. A lakó- és logisztikai funkciókat ellátó, nyomás alatti egység az olaszországi Torinóból indult útnak, ahol a Thales Alenia Space építette, és most az arizonai Gilbertben, a Northrop Grumman integrációs központjában folytatódnak rajta a végső szerelési és tesztelési munkák.
A Halo modult később a Gateway másik kulcselemével, a Power and Propulsion Element nevű hajtó- és energiaellátó modullal együtt indítják majd a világűrbe a SpaceX Falcon Heavy rakétájával, a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.