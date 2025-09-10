Háborús cselekmény Lengyelországban — reakciót követelnek Donald Trumptól

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy héttel korábban még a Fehér Házban fogadta Lengyelország elnökét, Karol Nawrockit, azóta azonban forult a kocka: valós katonai fenyegetéssel néz szembe az európai ország. Hajnalban Oroszország iráni Sahíd drónjai csapódtak be a NATO-szövetséges Lengyelországban.

Iráni gyártású orosz Sahíd drónok jutottak be a lengyel légtérbe / Fotó: Corona Borealis Studio / Shutterstock

Az első amerikai reakció

A republikánus Joe Wilson az orosz támadó drónok lengyel légtérbe való esetleges szándékos behatolásáról szóló jelentésekre reagált. Hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekmények közvetlen támadásnak minősülnek egy NATO-szövetséges ellen — közölte az Ukrajinszka Pravda.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin’s continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

Háborúban a lengyelek

A képviselő háborús cselekménynek nevezte a lengyel légtérbe hatoló orosz drónokat. Kifejezte háláját a NATO-szövetségeseknek, amiért gyorsan és hatékonyan reagáltak a fenyegetésre. Vlagyimir Putyin orosz elnököt háborús bűnösnek nevezte, és kifejtette, hogy minden ehhez hasonló cselekedete a szabad és termékeny nemzetek ellen folytatott, provokáció nélküli agresszió.

Donald Trump lépésére számíthatunk

A képviselő megsürgette Donald Trump amerikai elnököt, hogy reagáljon kötelező szankciókkal, amelyek reményeik szerint tönkre fogják tenni az orosz háborús gépezetet, illetve bőséges fegyverszállítmánnyal látják el Ukrajnát azért, hogy meg tudja támadni Oroszországot. Kifejtette, hogy

Vlagyimir Putyin ezzel az esettel azt demonstrálta, hogy már nem elégszik meg azzal, hogy Ukrajnában veszít, miközben anyákat és csecsemőket bombáz.

Mi több, már közvetlenül teszteli a NATO területén a katonai elszántságot és gyors reagálást, így az amerikaiak elszántságát is. Putyin kijelentette, hogy „Oroszország nem ismer határokat”, azonban az amerikai képviselő szerint meg kell mutatni neki a határokat, és be is kell tartatni vele.