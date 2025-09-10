Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy héttel korábban még a Fehér Házban fogadta Lengyelország elnökét, Karol Nawrockit, azóta azonban forult a kocka: valós katonai fenyegetéssel néz szembe az európai ország. Hajnalban Oroszország iráni Sahíd drónjai csapódtak be a NATO-szövetséges Lengyelországban.
A republikánus Joe Wilson az orosz támadó drónok lengyel légtérbe való esetleges szándékos behatolásáról szóló jelentésekre reagált. Hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekmények közvetlen támadásnak minősülnek egy NATO-szövetséges ellen — közölte az Ukrajinszka Pravda.
A képviselő háborús cselekménynek nevezte a lengyel légtérbe hatoló orosz drónokat. Kifejezte háláját a NATO-szövetségeseknek, amiért gyorsan és hatékonyan reagáltak a fenyegetésre. Vlagyimir Putyin orosz elnököt háborús bűnösnek nevezte, és kifejtette, hogy minden ehhez hasonló cselekedete a szabad és termékeny nemzetek ellen folytatott, provokáció nélküli agresszió.
A képviselő megsürgette Donald Trump amerikai elnököt, hogy reagáljon kötelező szankciókkal, amelyek reményeik szerint tönkre fogják tenni az orosz háborús gépezetet, illetve bőséges fegyverszállítmánnyal látják el Ukrajnát azért, hogy meg tudja támadni Oroszországot. Kifejtette, hogy
Vlagyimir Putyin ezzel az esettel azt demonstrálta, hogy már nem elégszik meg azzal, hogy Ukrajnában veszít, miközben anyákat és csecsemőket bombáz.
Mi több, már közvetlenül teszteli a NATO területén a katonai elszántságot és gyors reagálást, így az amerikaiak elszántságát is. Putyin kijelentette, hogy „Oroszország nem ismer határokat”, azonban az amerikai képviselő szerint meg kell mutatni neki a határokat, és be is kell tartatni vele.
