Ez már tényleg sokk: újabb tömeges kirúgásokról dönthetnek Németországban – most a nemzeti büszkeség dolgozóira kerül sor

A Lufthansa több ezer munkavállaló kirúgását tervezi. Német sajtóinformációk szerint az elbocsátások elsősorban a vállalat igazgatási és adminisztratív részlegeit érinthetik, ahol minden ötödik munkahely megszűnhet. A cég a költségcsökkentés és a hatékonyság növelése jegyében dönthet a létszámleépítésről.

A Lufthansa drasztikus létszámleépítésre készül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Lufthansa csoport ugyan 127 millió eurós nyereséget ért el a hagyományosan gyengébb első fél évben, azonban a Lufthansa márkanév alatt végzett repülési tevékenységek ehhez kevésbé járultak hozzá. Érdemes megemlíteni, hogy Németország ipara súlyos válságban van, jelentős munkahely-leépítések és elbocsátások zajlanak, különösen a fém-, elektromos és autóiparban.

Az idei első fél évben a német fém- és elektromos iparban 76 ezer munkahely szűnt meg, 2023 óta pedig összesen 154 ezer, miközben az autóiparban egy év alatt több mint 51 ezer álláshely esett ki, ami a dolgozói létszám 7 százalékos csökkenését jelenti ezen a területen.

A leépítések fő okai a magas energiaárak, adók, szociális járulékok, a bonyolult bürokrácia és a nemzetközi gazdasági kihívások, mint az Egyesült Államok vámpolitikája. A Bosch például 2030-ig további 13 ezer munkahely megszüntetését tervezi, főleg németországi telephelyein. Tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, csak Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg.

Bajban a német ipar?

Egymásnak ellentmondó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a német gazdaságból. Noha az ipari termelés egy-egy hónapra életjeleket mutat, ám közben a megrendelésállomány továbbra sem ad okot optimizmusra. Júliusban az ipari megrendelések 2,9 százalékkal estek vissza az előző hónaphoz képest, pedig az elemzők 0,5 százalékos bővülést vártak.

Ezek után nem csoda, hogy Fridrich Merz is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban. Augusztus közepén az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta. Az elemzők idén 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolnak Európa legnagyobb gazdaságának.