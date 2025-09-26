Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Most derült ki: változik a munkavállalás szabálya a külföldön dolgozó magyarok legfontosabb országában – már csak így lehet elhelyezkedni

A brit kormány digitális személyi igazolvány bevezetését tervezi, amelynek birtokában lehet majd munkát vállalni az országban. Az okmány okostelefonra letölthető alkalmazás formájában működne, célja többek között az illegális bevándorlás visszaszorítása. Az elképzelés szerint csak így lesz lehetséges a munkavállalás Nagy-Britanniában.
VG/MTI
2025.09.26, 13:13
Frissítve: 2025.09.26, 13:49

A brit kormány pénteken bejelentett tervei szerint a jövőben csak digitális személyi igazolvány birtokában lehetséges a munkavállalás Nagy-Britanniában. A parlamenti jóváhagyást is igénylő elképzelés az országban törvényesen és életvitelszerűen élő külföldiekre is vonatkozik.

munkavállalás London,,The,United,Kingdom,-,June,26,,2022:,Open-top,Hop-on
Változik a munkavállalás szabálya a külföldön dolgozó magyarok legfontosabb országában / Fotó: Sergii Figurnyi

A Downing Street által pénteken bemutatott tervezet alapján 

a személyazonosító okmány nem fizikai igazolvány formáját öltené, hanem okostelefonra letölthető ingyenes alkalmazás lenne, amely az illető hitelesített arcképét és személyi adatait tartalmazná.

Nagy-Britanniában jelenleg nincs külön olyan okmány, amely kizárólag a személyazonosság igazolására szolgál. Szükség esetén erre a célra jogosítvány vagy útlevél, ezek hiányában névre szóló közműszámla mutatható fel.

A brit hatóságok a fényképes, kártyaformátumú jogosítványt is csak 1998-ban honosították meg, a járművezetői engedély addig fotó nélküli papírokmány volt, és az autósoknak ezt sem kellett maguknál tartaniuk vezetés közben. A miniszterelnöki hivatal által pénteken ismertetett törvénytervezet hangsúlyozza, hogy az újonnan meghonosítandó digitális személyazonosító okmányt sem kell majd a Nagy-Britanniában élőknek folyamatosan maguknál tartaniuk, és a hatóságok nem kérik majd az igazolvány felmutatását. 

A munkavállaláshoz viszont kötelező lesz az elektronikus okmány bemutatása, annak igazolására, hogy az illető jogosult nagy-britanniai munkavégzésre.

A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint ez a terv alkalmas lesz arra is, hogy a brit kormány szembeszálljon azokkal a bűnözői csoportokkal, amelyek könnyű nagy-britanniai munkavállalás lehetőségének ígéretével szervezik a veszélyes és illegális átkeléseket a La Manche-csatornán Angliába.

Az új digitális személyi igazolvány tartalmazza majd birtokosának arcképét, nevét, születésének időpontját, állampolgárságát és nagy-britanniai tartózkodásának jogi státusát.

A Tony Blair vezette előző munkáspárti kormány hosszú ideig tervezte a külön fényképes személyi igazolvány bevezetését, és el is indította ennek jogszabályi előkészítését. Az elképzelés azonban a jogvédő mozgalmak heves ellenállásába ütközött, és a tervet a 2010-ben kormányra került konzervatív-liberális koalíció elvetette.

Keir Starmer miniszterelnök, a tavaly nyári nagy-britanniai parlamenti választások óta ismét kormányzó Munkáspárt vezetője azonban már korábban jelezte, hogy feléleszti a tervet.

492 cikk

 

