Határozott lépésekre készül a NATO — már a katonai erő bevetésétől sem riadnak vissza

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) határozott válaszlépéseket ígért az orosz légtérbe való behatolásokra, és kijelentette, hogy minden lehetőséget, beleértve a katonai erő alkalmazását is, igénybe fog venni önvédelem céljából.
A katonai szövetség kedden tárgyalásokat folytatott Észtország kérésére, miután az ország bejelentette, hogy orosz harci repülőgépek pénteken 12 percig megsértették a légterét. A balti ország a behatolást a Kreml szélesebb körű céljának részeként értékelte, amelynek célja Európa és a NATO elszántságának tesztelése. Észtország szerint ez az idei negyedik orosz légtérsértésük, és a harmadik, amelyet a NATO-tagok csak szeptember hónapban jelentettek, a lengyelországi és romániai incidensek után – közölte a Bloomberg.
Az orosz légtérsértést jelentő NATO-tagállamok Észtország, Lengyelország, Románia és a három éve háborúban álló Ukrajna volt.
Oroszország védelmi minisztériuma tagadta, hogy repülőgépei beléptek volna Észtország légterébe, és közölte, hogy a repülőgépek a Finnországgal határos Karéliai Köztársaságból a Kalinyingrádi exklávéba vezető tervezett útvonalat követték.
A NATO a múlt héten közölte, hogy az orosz drónok e hónap elején történt lengyel légtérbe való belépése után keleti szárnyának elrettentő intézkedéseinek megerősítésére készül. Az Eastern Sentry névre keresztelt művelet kiterjed a katonai jelenlét bővítésére, folyamatos légi járőrözésre és integráltabb légi és rakétavédelemre.
A balti államok többször is sürgették a NATO-szövetségeseket, hogy fordítsanak több forrást a határvédelemre. A hónap elején a három ország és Lengyelország ideiglenesen lezárta légterének az Oroszországgal és annak kliensállamával, Fehéroroszországgal határos részeit, jelezve ezzel az orosz drónok tevékenységével kapcsolatos növekvő aggodalmat.
„Oroszország tesztel minket, teszteli felkészültségünket, teszteli megtorlási szándékunkat” – mondta Gitanas Nauseda litván elnök hétfőn a New York-i Balti–amerikai Kereskedelmi Kamara rendezvényén. Kiemelte:
nagyon fontos, hogy szolidaritást mutassunk.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy kilőjön minden olyan külföldi repülőgépet, amely engedély nélkül lép be a területére. A NATO a hónap elején lelőtt néhány orosz drónt, amelyek beléptek a lengyel légtérbe. Ez volt az első ilyen lépés Moszkva 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta.
Putyin a tűzzel játszik, és legközelebb, ha közvetlen fenyegetést látunk a területünkre vagy ránk nézve, a helyzet más lehet
– nyilatkozta Margusz Csahkna észt külügyminiszter hétfőn a Bloomberg Televisionnek adott interjúban.
