Határozott lépésekre készül a NATO — már a katonai erő bevetésétől sem riadnak vissza

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) határozott válaszlépéseket ígért az orosz légtérbe való behatolásokra, és kijelentette, hogy minden lehetőséget, beleértve a katonai erő alkalmazását is, igénybe fog venni önvédelem céljából.

Orosz MiG–31-es gépek sértették meg Észtország légterét, 12 percet tartózkodtak a NATO területén / Forrás: Facebook

A NATO-tárgyalás eredményre vezetett

A katonai szövetség kedden tárgyalásokat folytatott Észtország kérésére, miután az ország bejelentette, hogy orosz harci repülőgépek pénteken 12 percig megsértették a légterét. A balti ország a behatolást a Kreml szélesebb körű céljának részeként értékelte, amelynek célja Európa és a NATO elszántságának tesztelése. Észtország szerint ez az idei negyedik orosz légtérsértésük, és a harmadik, amelyet a NATO-tagok csak szeptember hónapban jelentettek, a lengyelországi és romániai incidensek után – közölte a Bloomberg.

Meglepő irányból támadná Oroszország Ukrajnát: teljes lehet a stratégiai bekerítés, Putyin számolja a napokat

Bizonyíték is van a légtérsértésre, az oroszok viszont tagadnak

Az orosz légtérsértést jelentő NATO-tagállamok Észtország, Lengyelország, Románia és a három éve háborúban álló Ukrajna volt.

Oroszország védelmi minisztériuma tagadta, hogy repülőgépei beléptek volna Észtország légterébe, és közölte, hogy a repülőgépek a Finnországgal határos Karéliai Köztársaságból a Kalinyingrádi exklávéba vezető tervezett útvonalat követték.

A NATO a múlt héten közölte, hogy az orosz drónok e hónap elején történt lengyel légtérbe való belépése után keleti szárnyának elrettentő intézkedéseinek megerősítésére készül. Az Eastern Sentry névre keresztelt művelet kiterjed a katonai jelenlét bővítésére, folyamatos légi járőrözésre és integráltabb légi és rakétavédelemre.

A balti államok többször is sürgették a NATO-szövetségeseket, hogy fordítsanak több forrást a határvédelemre. A hónap elején a három ország és Lengyelország ideiglenesen lezárta légterének az Oroszországgal és annak kliensállamával, Fehéroroszországgal határos részeit, jelezve ezzel az orosz drónok tevékenységével kapcsolatos növekvő aggodalmat.