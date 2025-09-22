Orbán Viktor elmondta, hogyan védekezünk, ha Európa feldarabolja önmagát– hiába figyelmeztetik

Hétfőn elindult a parlament őszi ülésszaka, a hagyományoknak megfelelően a miniszterelnök expozéjával. Orbán Viktor „őszinte szembenézést" javasolt a problémákkal és figyelmeztetett rá, hogy a brüsszeli gazdaságpolitika elbukott. A kormányfő szerint a veszély nem kisebb, mint hogy az Európai Unió feldarabolja önmagát, ha ezen az úton marad, egyben ellenszerként mutatta be részletesen a kormány új gazdaságpolitikáját. Bár a miniszterelnök elsősorban a már korábban is megismert, a két parlamenti ciklus közötti történésekről és kormányzati intézkedésekről beszélt, újra felsejlett beszédében a vészjelzés: az uniós tagállamok elérték a határokat, fordulat kell, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”.

Orbán Viktor szerint ellenszer nélkül komoly bajok jönnek, a miniszterelnök az őszi ülésszakot nyitotta meg hétfőn / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Orbán Viktor nem először hivatkozik az Európai Központi Bank volt elnökére, így tett a hétfői nyitányban is, „mivel egy év telt el a Draghi-jelentés publikálása óta, amely nagyon alaposan és részletesen bemutatta, hogy mik a problémák, mi fogja vissza az Európai Unió gazdasági teljesítményét, azonban az akkori fogadkozásokhoz képest a gyakorlat azt mutatja, hogy nem történt stratégiai irányváltás” – mutat rá már Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a Világgazdaságnak.

„Egy évvel később Európa nehezebb helyzetben van” – jelentette ki a múlt héten Draghi, aki az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU versenyképessége gyengébb, mint 12 hónappal ezelőtt. Szerinte az elmúlt év nem hozott előrelépést, inkább a kihívások halmozódtak:

az innováció lemarad, a termelékenység alacsony, miközben a globális verseny erősödik.

Molnár Dániel hangsúlyozta, a felvetett problémák jelentős részét egyáltalán nem kezelték, miközben sokasodó nehézségként az EU egy, az övezet számára kedvezőtlen kereskedelmi megállapodást is kötött az USA-val.

Nem látható, hogy mi lenne az a tényező, ami elhozhatná a versenyképességi fordulatot.

„Ukrajna támogatása változatlanul jelentős összegeket emészt fel, miközben az erőltetett csatlakozása is abba az irányba mutat, hogy a jelenlegihez képest jelentősen átalakulna a támogatási rendszer, korábban kedvezményezett tagországok válnának befizetővé, amely nyomán pedig kulcsterületek, például az agrárgazdaság jutna kedvesebb forráshoz" – hangsúlyozta lapunknak a vezető elemző.