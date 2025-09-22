Orbán Viktor elmondta, hogyan védekezünk, ha Európa feldarabolja önmagát– hiába figyelmeztetik

Hétfőn elindult a parlament őszi ülésszaka, a hagyományoknak megfelelően a miniszterelnök expozéjával. Orbán Viktor „őszinte szembenézést" javasolt a problémákkal és figyelmeztetett rá, hogy a brüsszeli gazdaságpolitika elbukott. A kormányfő szerint a veszély nem kisebb, mint hogy az Európai Unió feldarabolja önmagát, ha ezen az úton marad, egyben ellenszerként mutatta be részletesen a kormány új gazdaságpolitikáját. Bár a miniszterelnök elsősorban a már korábban is megismert, a két parlamenti ciklus közötti történésekről és kormányzati intézkedésekről beszélt, újra felsejlett beszédében a vészjelzés: az uniós tagállamok elérték a határokat, fordulat kell, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”.
Orbán Viktor nem először hivatkozik az Európai Központi Bank volt elnökére, így tett a hétfői nyitányban is, „mivel egy év telt el a Draghi-jelentés publikálása óta, amely nagyon alaposan és részletesen bemutatta, hogy mik a problémák, mi fogja vissza az Európai Unió gazdasági teljesítményét, azonban az akkori fogadkozásokhoz képest a gyakorlat azt mutatja, hogy nem történt stratégiai irányváltás” – mutat rá már Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a Világgazdaságnak.
„Egy évvel később Európa nehezebb helyzetben van” – jelentette ki a múlt héten Draghi, aki az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU versenyképessége gyengébb, mint 12 hónappal ezelőtt. Szerinte az elmúlt év nem hozott előrelépést, inkább a kihívások halmozódtak:
Molnár Dániel hangsúlyozta, a felvetett problémák jelentős részét egyáltalán nem kezelték, miközben sokasodó nehézségként az EU egy, az övezet számára kedvezőtlen kereskedelmi megállapodást is kötött az USA-val.
Nem látható, hogy mi lenne az a tényező, ami elhozhatná a versenyképességi fordulatot.
„Ukrajna támogatása változatlanul jelentős összegeket emészt fel, miközben az erőltetett csatlakozása is abba az irányba mutat, hogy a jelenlegihez képest jelentősen átalakulna a támogatási rendszer, korábban kedvezményezett tagországok válnának befizetővé, amely nyomán pedig kulcsterületek, például az agrárgazdaság jutna kedvesebb forráshoz" – hangsúlyozta lapunknak a vezető elemző.
Úgy folytatta: az eurózóna negatív kilátásaira az IMF előrejelzése is rávilágít. A júliusi előrejelzés szerint amíg az eurózóna idén 1,0, jövőre pedig 1,2 százalékkal bővülhet, addig az USA gazdasága a vámok okozta kedvezőtlen gazdasági környezetben 1,9, illetve 2,0 százalékkal, a további versenytársak közül Kína 4,8, illetve 4,2, India pedig 6,4-6,4 százalékkal a két évben. Az eurózóna növekedési kilátásai a szankciók tömegével sújtott orosz gazdaságéhoz mérhetők (0,9, valamint 1,0 százalék).
Vagyis jól látható, hogy míg az eurózóna nem tud gyorsabb gazdasági növekedésre kapcsolni, addig a legfontosabb versenytársak képesek erre, miközben az alacsonyabb energiaárak is érdemi versenyképességi előnyt jelentenek a számukra, amelyre az EU egyetlen válasza a korábban már megbukott, erőltetett zöldítés politikája.
Molnár Dániel rámutatott: a kialakult helyzetben a kormányzati stratégia egyrészről a belső kereslet erősítése. A fogyasztás az elmúlt időszakban is tudta ellensúlyozni a külső kereslet gyengélkedése nyomán visszaeső exportvolument, de a gazdasági bizonytalanság a beruházási hajlandóságot is negatívan érintette. Ezen húzóerő fenntartását hivatottak elősegíteni a kormányzati támogatások,
Másrészről a lakhatási támogatások, az Otthon Start Program a lakásépítések felfutása révén támogathatja a gazdasági növekedést.
Egy félig kész, a fiskális eszközök tekintetében hiányos rendszer kockázataira figyelmeztet sokadjára a miniszterelnök. Orbán Viktor kötcsei beszéde is mutatja, hogy a kormányfő pontosan látja, mik az Európai Unió gyengeségei, mi a probléma az euróövezettel, és felismerte, hogy a nemzeti valuta megtartásával könnyebben túlélhető egy, akár több tagállamot érintő, aszimmetrikus sokk. A Világgazdaság által megkérdezett vezető elemző arról beszélt, egy mostani csatlakozással a fejlődés irányát tekintve bizonytalan integrációba kapcsolódnánk be, ami komoly kockázatot jelent. Bővebben>>>
Ezzel párhuzamosan a kormány igyekszik fenntartani az ország tőkevonzó képességét, hogy továbbra is érkezzenek tőkeberuházások az országba, „a jó politikai kapcsolatok révén csak az elmúlt hónapokban már 7 amerikai beruházást is bejelentettek hazánkban, köztük a valaha volt legnagyobb K+F-beruházást is, miközben az ázsiai tőke számára is változatlanul vonzó a hazai befektetési környezet." – De a németországi adminisztratív és adóterhek miatt a német vállalatok is inkább hazánkban bővítenék kapacitásukat, a BMW is nálunk kezdi meg legújabb modelljének gyártását a napokban, miközben a Bosch és a Mercedes is inkább Magyarországon fokozná termelését, tette hozzá a GFÜ vezető elemzője kérdésünkre.
Cselekvésképtelennek, tétovának nevezte a brüsszeli gazdaságpolitikát napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő expozéjában hangsúlyozta, ha a tagállamoknak nem lesz megfelelő ellenszerük arra, hogy az Egyesült Államok és Ázsia egyre távolabb kerül tőlünk, annak végzetes következményei lehetnek. Orbán Viktor figyelmeztetett, bár Magyarország már megtalálta a megoldást, a tagállamoknak ideje felébredniük, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”.
Orbán Viktor megadta a választ arra, hogyan kezelte hazánk a helyzetet: Magyarország éppen ezért július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját.
…és listán az újabb nyugdíjemelés.
Orbán Viktor elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermekes édesanyák 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben.
Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak
Beszédében emlékeztetett, szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitelprogramot, amely érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. „Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat” – rögzítette. A miniszterelnök kiemelte, hogy az Otthon Start a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Közölte, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt éven belül ötvenezer új lakás fog megépülni.
A miniszterelnöki expozé fontos kijelentései:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.