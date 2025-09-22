Deviza
EUR/HUF388.65 -0.51% USD/HUF329.71 -0.92% GBP/HUF445.43 -0.58% CHF/HUF415.8 -0.5% PLN/HUF91.34 -0.24% RON/HUF76.57 -0.49% CZK/HUF16.05 -0.17% EUR/HUF388.65 -0.51% USD/HUF329.71 -0.92% GBP/HUF445.43 -0.58% CHF/HUF415.8 -0.5% PLN/HUF91.34 -0.24% RON/HUF76.57 -0.49% CZK/HUF16.05 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17% BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közszolgálati dolgozók Orbán Viktor, Trump
parlament
Orbán Viktor
Európai Unió
gazdaságpolitika

Orbán Viktor elmondta, hogyan védekezünk, ha Európa feldarabolja önmagát– hiába figyelmeztetik

Bele kell állni és szembe kell nézni a problémákkal, a brüsszeli gazdaságpolitika olyan veszélybe sodorja az Európai Uniót, hogy az akár fel is darabolhatja önmagát. Orbán Viktor parlamenti expozéjának leghangsúlyosabb momentuma volt hétfőn, hogy az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi nyomán újra riasztott – fogy az idő, ideje felébredni. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemző pesszimista: jelenleg nem lát olyan tényezőt az EU-ban, ami elhozhatná a versenyképességi fordulatot, ez pedig még inkább felértékeli az Orbán-kormány gazdasági bizonytalanságra adott válaszait. Lássuk őket sorban.
Németh Tamás
2025.09.22., 16:47
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Hétfőn elindult a parlament őszi ülésszaka, a hagyományoknak megfelelően a miniszterelnök expozéjával. Orbán Viktor „őszinte szembenézést" javasolt a problémákkal és figyelmeztetett rá, hogy a brüsszeli gazdaságpolitika elbukott. A kormányfő szerint a veszély nem kisebb, mint hogy az Európai Unió feldarabolja önmagát, ha ezen az úton marad, egyben ellenszerként mutatta be részletesen a kormány új gazdaságpolitikáját. Bár a miniszterelnök elsősorban a már korábban is megismert, a két parlamenti ciklus közötti történésekről és kormányzati intézkedésekről beszélt, újra felsejlett beszédében a vészjelzés: az uniós tagállamok elérték a határokat, fordulat kell, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”. 

Orbán Viktor szerint ellenszer nélkül komoly bajok jönnek az uniós tagállamok között
Orbán Viktor szerint ellenszer nélkül komoly bajok jönnek, a miniszterelnök az őszi ülésszakot nyitotta meg hétfőn / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Orbán Viktor nem először hivatkozik az Európai Központi Bank volt elnökére, így tett a hétfői nyitányban is, „mivel egy év telt el a Draghi-jelentés publikálása óta, amely nagyon alaposan és részletesen bemutatta, hogy mik a problémák, mi fogja vissza az Európai Unió gazdasági teljesítményét, azonban az akkori fogadkozásokhoz képest a gyakorlat azt mutatja, hogy nem történt stratégiai irányváltás” – mutat rá már Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a Világgazdaságnak.  

„Egy évvel később Európa nehezebb helyzetben van” – jelentette ki a múlt héten Draghi, aki az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU versenyképessége gyengébb, mint 12 hónappal ezelőtt. Szerinte az elmúlt év nem hozott előrelépést, inkább a kihívások halmozódtak: 

  1. az innováció lemarad, 
  2. a termelékenység alacsony, miközben a globális verseny erősödik. 

Molnár Dániel hangsúlyozta, a felvetett problémák jelentős részét egyáltalán nem kezelték, miközben sokasodó nehézségként az EU egy, az övezet számára kedvezőtlen kereskedelmi megállapodást is kötött az USA-val. 

Nem látható, hogy mi lenne az a tényező, ami elhozhatná a versenyképességi fordulatot. 

„Ukrajna támogatása változatlanul jelentős összegeket emészt fel, miközben az erőltetett csatlakozása is abba az irányba mutat, hogy a jelenlegihez képest jelentősen átalakulna a támogatási rendszer, korábban kedvezményezett tagországok válnának befizetővé, amely nyomán pedig kulcsterületek, például az agrárgazdaság jutna kedvesebb forráshoz" – hangsúlyozta lapunknak a vezető elemző.

Úgy folytatta: az eurózóna negatív kilátásaira az IMF előrejelzése is rávilágít. A júliusi előrejelzés szerint amíg az eurózóna idén 1,0, jövőre pedig 1,2 százalékkal bővülhet, addig az USA gazdasága a vámok okozta kedvezőtlen gazdasági környezetben 1,9, illetve 2,0 százalékkal, a további versenytársak közül Kína 4,8, illetve 4,2, India pedig 6,4-6,4 százalékkal a két évben. Az eurózóna növekedési kilátásai a szankciók tömegével sújtott orosz gazdaságéhoz mérhetők (0,9, valamint 1,0 százalék). 

Vagyis jól látható, hogy míg az eurózóna nem tud gyorsabb gazdasági növekedésre kapcsolni, addig a legfontosabb versenytársak képesek erre, miközben az alacsonyabb energiaárak is érdemi versenyképességi előnyt jelentenek a számukra, amelyre az EU egyetlen válasza a korábban már megbukott, erőltetett zöldítés politikája.

Mit tesz a kormány? Ez az ellenszer?

Molnár Dániel rámutatott: a kialakult helyzetben a kormányzati stratégia egyrészről a belső kereslet erősítése. A fogyasztás az elmúlt időszakban is tudta ellensúlyozni a külső kereslet gyengélkedése nyomán visszaeső exportvolument, de a gazdasági bizonytalanság a beruházási hajlandóságot is negatívan érintette. Ezen húzóerő fenntartását hivatottak elősegíteni a kormányzati támogatások, 

  • így a családtámogatások bővítése (szja-mentesség kiterjesztése, családi adókedvezmény emelése), 
  • vagy a nyugdíjak vásárlóerejének fenntartása vagy a kamatstop intézménye révén. 

Másrészről a lakhatási támogatások, az Otthon Start Program a lakásépítések felfutása révén támogathatja a gazdasági növekedést.

Orbán Viktor nem varázsol, csak látja, hogyan kerülhető el egy brutális sokk

Egy félig kész, a fiskális eszközök tekintetében hiányos rendszer kockázataira figyelmeztet sokadjára a miniszterelnök. Orbán Viktor kötcsei beszéde is mutatja, hogy a kormányfő pontosan látja, mik az Európai Unió gyengeségei, mi a probléma az euróövezettel, és felismerte, hogy a nemzeti valuta megtartásával könnyebben túlélhető egy, akár több tagállamot érintő, aszimmetrikus sokk. A Világgazdaság által megkérdezett vezető elemző arról beszélt, egy mostani csatlakozással a fejlődés irányát tekintve bizonytalan integrációba kapcsolódnánk be, ami komoly kockázatot jelent. Bővebben>>>

Beruházások - vonzó célpont Magyarország

Ezzel párhuzamosan a kormány igyekszik fenntartani az ország tőkevonzó képességét, hogy továbbra is érkezzenek tőkeberuházások az országba, „a jó politikai kapcsolatok révén csak az elmúlt hónapokban már 7 amerikai beruházást is bejelentettek hazánkban, köztük a valaha volt legnagyobb K+F-beruházást is, miközben az ázsiai tőke számára is változatlanul vonzó a hazai befektetési környezet." – De a németországi adminisztratív és adóterhek miatt a német vállalatok is inkább hazánkban bővítenék kapacitásukat, a BMW is nálunk kezdi meg legújabb modelljének gyártását a napokban, miközben a Bosch és a Mercedes is inkább Magyarországon fokozná termelését, tette hozzá a GFÜ vezető elemzője kérdésünkre. 

Erről beszélt Orbán Viktor - a miniszterelnöki expozé

Cselekvésképtelennek, tétovának nevezte a brüsszeli gazdaságpolitikát napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő expozéjában hangsúlyozta, ha a tagállamoknak nem lesz megfelelő ellenszerük arra, hogy az Egyesült Államok és Ázsia egyre távolabb kerül tőlünk, annak végzetes következményei lehetnek. Orbán Viktor figyelmeztetett, bár Magyarország már megtalálta a megoldást, a tagállamoknak ideje felébredniük, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”. 

Ez volt a válasz!

Orbán Viktor megadta a választ arra, hogyan kezelte hazánk a helyzetet: Magyarország éppen ezért július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját.

  • Családi adókedvezmények
  • Árréstop 
  • Kamatstop

…és listán az újabb nyugdíjemelés. 

Eddigi intézkedések: 

Orbán Viktor elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermekes édesanyák 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben. 

Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak

Beszédében emlékeztetett, szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitelprogramot, amely érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. „Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat” – rögzítette. A miniszterelnök kiemelte, hogy az Otthon Start a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Közölte, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt éven belül ötvenezer új lakás fog megépülni.

A miniszterelnöki expozé fontos kijelentései:

  • Fordulat nélkül nincs jövője az Európai Uniónak – a brüsszeli gazdaságpolitika kudarcot vallott.
  • Magyarország válasza, hogy július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját: családi adókedvezmények, árréstop, kamatstop …és listán az újabb nyugdíjemelés. 
  • Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot, az uniós pénzalapok teljes felemésztésével támogatott pozícióból befizetővé válnánk. 
  • Világosan látszódnak a migráció hatásai Nyugaton: a bűnözés az egekben, gyakoriak a robbantások, az illegális migránsok száma Magyarországon nulla.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kínai-amerikai kapcsolatok

Elhárult a veszély? Trump történelmi rendeletet tervez aláírni – megszületett a TikTok-megállapodás Kínával

Ez gyakorlatilag megmenti az alkalmazást a januári betiltástól, és új befektetőknek nyitja meg az utat.
2 perc
orosz vadászgép

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség közben az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait.
2 perc
elektromos autóeladás

Falnak rongyolt a Porsche, a bőgő motornál nem lett biztosabb az elektromos

A Volkswagen csoport egészét is sújtja a stratégiai korrekció, amely újra előtérbe hozza a belső égésű motorokat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu