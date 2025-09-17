Deviza
migráció
káosz
Svédország
Orbán Viktor

Orbán Viktor pontot tett a svéd vagdalkozásra – Ulf Kristersson végleg sarokba szorult, erre lehetetlen válaszolni - videó!

Számadatokkal, tényszerűen tette helyre a svéd kormányfőt, és mutatott rá a nyugati migrációs politika útvesztőire Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök által közölt statisztika beszédes és egyértelmű, az erőszakhullám felett kontrollvesztett Svédország aláássa Európa jövőjét. A Nézőpont Intézet vezetője szerint még a svéd liberálisok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ugyanakkor nem fogadják el Orbán Viktor kritikáját.
Németh Tamás
2025.09.17., 15:52

Utalva a migrációs politika okozta totális válságra és zűrzavarra, együttérzését fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a svédekkel az X-platformján megjelent szerdai bejegyzésében. A kormányfő számadatokkal, tényszerűen reagált a svéd kormányfő alaptalan dobálózásaira és a vádaskodásokra. 

Orbán Viktor bejegyzését nem lehet félreérteni: ami Svédországban zajlik, nem lehet Európa jövője
Orbán Viktor bejegyzését nem lehet félreérteni: ami Svédországban zajlik, nem lehet Európa jövője / Fotó: David W Cerny / Reuters
  1. Magyarország: 0 bombamerénylet, 0 illegális migráns, 132 embercsempész elfogása, 16 ezer illegális migráns letartóztatása csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, ellenőrzés alatt álló ország.
  2. Svédország: 317 bandákhoz kapcsolódó robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 ezer bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó személy, 8935 illegális migráns, fegyveres gyilkosságok aránya 4/millió, szemben az EU-átlaggal, amely 1,6.

 

Orbán Viktor emlékeztetett, miközben Ulf Krisstersonék is elismerik, hogy kicsúszott a kezükből az irányítás, és nincs kontroll az erőszakhullám felett, Magyarországnak tartanak a jogállamiságról előadást. „Ez a káosz nem lehet Európa jövője, népünk jobbat érdemel!” – húzta alá posztjában Orbán Viktor. 

Orbán Viktor: a barbárság gyökeret vert – az ügy előzményei

Hétfőn újabb feszültség alakult ki Magyarország és Svédország vezetői között, miután Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán bírálta a svéd közbiztonsági helyzetet. A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: a hagyományos értékek feladásának és a gyenge kormányzásnak köszönhetően „a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában”. 

Orbán Viktor szerint a bűnbandák már kiskorú lányokat is gyilkossági eszközként használnak. A miniszterelnök hozzátette: „A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott.” „Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!” – jelentette ki a kormányfő. 

 

A miniszterelnök kijelentéseire Ulf Kristersson svéd kormányfő korábban élesen reagált. A svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte a magyar kormányfő állításait, és azzal vádolta Orbán Viktort, hogy leépíti a jogállamiságot Magyarországon.

Komoly társadalmi feszültségek – „mindenki tudja, mi zajlik Svédországban”

Nyugat-Európában a párhuzamos társadalmak és a migrációs nyomás komoly társadalmi feszültségeket okoz, miközben Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el – erről már Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője beszélt a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjában. A politológus emlékeztetett: az elmúlt tíz évben rendszeresen napirenden volt a bevándorlás kérdése, és várakozásai szerint a következő évtizedben is meghatározó közéleti témaként marad jelen. 

Kitért a Svédországban kialakult helyzetre is. Mint mondta, a svéd–magyar vita különösen tanulságos, miután a svéd miniszterelnök reagált Orbán Viktor bírálatára. „Mindenki tudja objektíven, mi a helyzet Svédországban” – fogalmazott, utalva a párhuzamos társadalmak kialakulására és a bevándorlás következményeire.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a svédországi politikai viták is azt mutatják, hogy változtatni kell a migrációs politikán.

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: még a svéd liberálisok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ugyanakkor nem fogadják el Orbán Viktor kritikáját. Mráz úgy vélte, ennek hátterében az irigység áll, mivel a magyar miniszterelnök álláspontja beigazolódott. Hozzátette: ahelyett, hogy ezt elismernék, támadással és személyeskedéssel reagálnak. A politológus szerint a svéd társadalomban sem véletlenül erősödtek meg a bevándorlásellenes pártok, és nem véletlen az sem, hogy Ulf Kristersson miniszterelnöknek már migrációellenes erőkkel kell kormányoznia. 

„Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek”

„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – a 2015-ben felerősödött európai migrációs válság következtében Magyarország déli határszakaszán felhúzott védelmi vonalról, hazánknak a menekültválság csillapításában játszott szerepéről, a „brüsszeli háláról” és a tévúton járó hazai ellenzékről tett közzé bejegyzést közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Tíz éve zajlott a röszkei zavargás, amely a migrációs válság szimbólumává vált.

De mi történt tíz év alatt? – teszi fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán.  „Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat – sorolja az égető problémákat a kormányfő. – Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.”

Magyarország történelmi jelentőségű döntést hozott tíz évvel ezelőtt amikor bejelentette a déli határ lezárását. Orbán Viktor lépéséért akkor hazai és nemzetközi támadások özöne zúdult a magyar kormányfőre, mára azonban mindenki számára egyértelmű: ez a döntés mentette meg Magyarországot az illegális bevándorlás okozta káosztól. Erről itt írtunk bővebben>>>

