Orbán Viktor pontot tett a svéd vagdalkozásra – Ulf Kristersson végleg sarokba szorult, erre lehetetlen válaszolni - videó!

Utalva a migrációs politika okozta totális válságra és zűrzavarra, együttérzését fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a svédekkel az X-platformján megjelent szerdai bejegyzésében. A kormányfő számadatokkal, tényszerűen reagált a svéd kormányfő alaptalan dobálózásaira és a vádaskodásokra.

Orbán Viktor bejegyzését nem lehet félreérteni: ami Svédországban zajlik, nem lehet Európa jövője / Fotó: David W Cerny / Reuters

Magyarország: 0 bombamerénylet, 0 illegális migráns, 132 embercsempész elfogása, 16 ezer illegális migráns letartóztatása csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, ellenőrzés alatt álló ország. Svédország: 317 bandákhoz kapcsolódó robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 ezer bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó személy, 8935 illegális migráns, fegyveres gyilkosságok aránya 4/millió, szemben az EU-átlaggal, amely 1,6.

We feel for the Swedish people - trapped in disorder while their leaders spend their time pointing fingers.



Let’s have a look at the facts:



🇭🇺 Hungary: 0 bombings, 0 illegal migrants, 132 people smugglers caught, 16,000 illegal migrants apprehended in 2024 alone. Safe,… pic.twitter.com/mbEeM0KAzt — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 17, 2025

Orbán Viktor emlékeztetett, miközben Ulf Krisstersonék is elismerik, hogy kicsúszott a kezükből az irányítás, és nincs kontroll az erőszakhullám felett, Magyarországnak tartanak a jogállamiságról előadást. „Ez a káosz nem lehet Európa jövője, népünk jobbat érdemel!” – húzta alá posztjában Orbán Viktor.

Orbán Viktor: a barbárság gyökeret vert – az ügy előzményei

Hétfőn újabb feszültség alakult ki Magyarország és Svédország vezetői között, miután Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán bírálta a svéd közbiztonsági helyzetet. A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: a hagyományos értékek feladásának és a gyenge kormányzásnak köszönhetően „a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában”.

Orbán Viktor szerint a bűnbandák már kiskorú lányokat is gyilkossági eszközként használnak. A miniszterelnök hozzátette: „A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott.” „Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!” – jelentette ki a kormányfő.

The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europe’s greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing.



The mission of the rule of law is to… https://t.co/X2X1Buh60Y — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

A miniszterelnök kijelentéseire Ulf Kristersson svéd kormányfő korábban élesen reagált. A svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte a magyar kormányfő állításait, és azzal vádolta Orbán Viktort, hogy leépíti a jogállamiságot Magyarországon.