Tömeges besorozás indul: 135 ezer férfi kap napokon belül behívót, képtelenség megszökni

A kampány során először fogják tömegesen kézbesíteni az elektronikus behívókat, és a katonai nyilvántartási rendszerre fognak támaszkodni. A megújult orosz toborzási kampány miatt innentől szinte lehetetlen lesz megúszni vagy megszökni a besorozás elől.
VG
2025.09.29, 17:57
Frissítve: 2025.09.29, 17:59

Először fogják tömegesen kézbesíteni az elektronikus behívókat október első napján, amikor az őszi toborzási kampány elkezdődik — közölte az orosz Lenta hírügynökség.

orosz-ukrán háború Zapad 2025, Vlagyimir Putyin, ukáz, sorozás, besorozás, őszi, ukrajna, háború
Vlagyimir Putyin írta alá a besorozásról szóló határozatot, amely 135 ezer orosz állampolgárt érint / Fotó: AFP

Október 1-jén, szerdán kezdődik Oroszországban az őszi sorozás a fegyveres erőkbe. A sorozás a szokásos módon minden évben december 31-ig tart. Összesen 135 ezer 18 és 30 év közötti állampolgárt vonnak be a kötelező katonai szolgálatba. A kampány során először fogják tömegesen kézbesíteni az elektronikus behívókat, és teljes mértékben a katonai nyilvántartási rendszerre támaszkodik az Orosz Fegyveres Erők. 

Három hónap alatt 135 ezer oroszt soroznak be

Az őszi sorozás a Orosz Fegyveres Erőkbe szokás szerint október 1-jén kezdődik. A bevonulás megkezdéséről szóló rendeletet Vlagyimir Putyin elnök írta alá. A toborzási kampány december 31-ig tart és összesen 135 ezer 18 és 30 év közötti orosz állampolgárt fognak bevonni a kötelező katonai szolgálatba.

Oroszországban idén először alkalmazzák az elektronikus behívókat és a katonai nyilvántartási rendszert. 

Nem jár le a határozat, nincsen menekvés

A szolgálatra való behívásról szóló döntés fél év helyett egy egész évig érvényes marad, amely a jelenlegi kampány másik újdonsága. Nem csak egy behívási kampány ideje alatt jár le a kötelezettség, hangsúlyozta a katonai vezérkar. Ez azt jelenti, hogy ha egy orosz állampolgár a katonai hatóság besorozási döntése után nem tudott a legközelebbi sorozáskor bevonulni, akkor a következő sorozási kampányban újra szolgálatra fogják utasítani.

Egymásra mutogat Kijev és Moszkvaa Kreml szerint az ukrán vezetés vonakodva áll szóba velük

A sorozást egész évre kiterjesztik

Szeptember 24-én az Állami Duma első olvasatban elfogadta a törvényjavaslatot, amely szerint a sorozást egész évre kiterjesztik, ahelyett, hogy két kampányt tartanának – tavasszal és ősszel. A kezdeményezés létrehozói abból a megfontolásból döntöttek így, hogy véleményük szerint ez lehetővé teszi a terhelés elosztását a sorozási pontok között.

Andrej Kartapolov, az alsóház védelmi bizottságának vezetője szerint a jelenlegi rendszer elavult, többek között azért, mert félévente új parancsokat kell kiadni, amelyek tulajdonképpen egymást ismétlik. 

A képviselő azt is kijelentette, hogy ez a kezdeményezés kedvez a besorozottaknak.

Alekszandr Zsuravlev képviselő pedig megjegyezte, hogy az egész éven át tartó sorozás lehetővé teszi a dezertőrök számának csökkentését. Véleménye szerint a törvényjavaslat elfogadása után kevesebben fognak megszökni, hiszen nem lesz esélyük a menekülésre.

