Végső döntést hoz a parlament: Magyarország órákon belül írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val – ez az oka

A Magyar Országgyűlés plenáris ülésén kivételes eljárásban tárgyalják az orosz energiáról való leválást hétfőn – derült ki az Országgyűlés honlapjáról. Az orosz gáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről és az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről is szóló határozatot azután tárgyalják, hogy Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt telefonon egyeztetett Donald Trumppal, aki az orosz energiáról való leválást sürgette.

Az orosz gázról való leválásról vitázik az Országgyűlés / Fotó: AFP

A határozatot azonban még ezelőtt beterjesztette Kövér László, az Országgyűlés elnöke elé a parlamenti Európai Ügyek Bizottságának elnöke, Tessely Zoltán. Az előterjesztés szerint az Országgyűlés kedden délután fogadhatja el a határozatot.

Miről van szó?

„Az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről, az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről és az (EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról” szóló indítvány lényege röviden, hogy

az Európai ügyek Bizottsága szerint az EU orosz energiától való függőségének csökkentését célzó, „(EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet” beavatkozik a tagállamok kizárólagos hatáskörébe: az EUMSz 194. cikk (2) bekezdése rögzíti ugyanis, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg energiamixüket, a tervezet viszont közvetve meghatározná az energiaellátás szerkezetét, mivel kizárna egy fontos beszállító országot.

A hosszabb magyarázatért az általános indoklást kell megvizsgálni. Abban az áll, hogy az Európai Ügyek Bizottsága 2025. szeptember 17-i és szeptember 22-i ülésén lefolytatta a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről, az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről és az (EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről [COM (2025) 828; 2025/0180 (COD)] (a továbbiakban: rendelettervezet).